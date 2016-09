Diane James zur neuen Ukip-Chefin in Großbritannien gewählt

Die europafeindliche und rechtspopulistische Partei Ukip in Großbritannien hat eine neue Parteichefin: Die Europaabgeordnete Diane James wurde von den Mitgliedern zur Nachfolgerin des charismatischen Nigel Farage gewählt, wie auf einem Parteitag der Rechtspopulisten am Freitag im südenglischen Bournemouth bekannt gegeben wurde. Die 56-Jährige ist die erste Frau an der Spitze der Anti-Einwanderungs-Partei.

Ihre Priorität seien die nächsten Parlamentswahlen 2020, sagte die 56-Jährige, die aus dem mittelenglischen Bedford stammt. Dann solle die Ukip die "offizielle Oppositionspartei" werden. Bei der Wahl 2015 hatte die Partei 12,6 Prozent der Stimmen bekommen, sie stellt aber nur einen Abgeordneten im Unterhaus.

James, die seit 2014 im Euopaparlament sitzt, hat 30 Jahre in der Gesundheitsbranche gearbeitet, unter anderem für ein deutsches Pharmaunternehmen. Sie war die Favoritin für die Nachfolge Farages unter insgesamt fünf Bewerbern. Allerdings durfte der eigentliche Favorit, Steven Woolfe, nicht antreten, nachdem seine Bewerbung 17 Minuten nach Bewerbungsschluss eintraf. Der Ukip-Sprecher für Einwanderungspolitik war auch der Favorit des Partei-Finanziers Arron Banks. Beobachter gehen davon aus, dass der Ukip eine Spaltung drohen könnte.

Zudem besetzten in den vergangenen Wochen die regierenden Konservativen unter Premierministerin Theresa May viele Themen der Ukip, so unter anderem die Reform des Bildungssystems. May habe den "politischen Raum für die populistische Rechte beschränkt", sagte Matthew Goodwin von der Universität von Nottingham.

James' Vorgänger und Brexit-Vorkämpfer Farage hatte im Juli, kurz nach dem historischen Votum der Briten für einen Austritt aus der Europäischen Union, seinen Rücktritt erklärt. Er begründete dies damit, dass er sein politisches Ziel durch das Brexit-Votum erreicht habe. Während der Brexit-Kampagne habe er gesagt, dass er sein Land zurück haben wolle. "Jetzt will ich mein Leben zurück haben", begründete der 52-Jährige seinen Schritt

In seiner Rede in Bournemouth sagte Farage vor dem mehrheitlich älteren Publikum, das britische Flaggen schwenkte und Schilder mit einem Farage-Foto und der Aufschrift "Staatsmann, danke" hochhielt: "Gemeinsam haben wir den Verlauf der britischen Geschichte verändert." Das Ergebnis des Referendums sei ein "Märchen".

Farage, der die Ukip 1993 mitgründete, kämpfte jahrelang für einen EU-Austritt Großbritanniens. Zudem sorgte er als Ukip-Chef immer wieder mit populistischen und fremdenfeindlichen Parolen für Schlagzeilen. Er ist seit 17 Jahren Mitglied des Europaparlaments. Dort will er auch bleiben, um nach eigenen Angaben "wie ein Falke" die britischen Ausstiegsverhandlungen zu verfolgen.

James bezeichnete die Partei vor den Delegierten als "eine Erfolgsmaschine". Zugleich erinnerte sie daran, dass der Ausstieg noch nicht besiegelt sei. "Bis wir eine Unterschrift bekommen, sind wir immer noch drin, sie sagen uns immer noch, was wir tun sollen."