Die "Einheitswippe" kommt nun doch

Die umstrittene "Einheitswippe" kommt nun doch: Union und SPD im Bundestag einigten sich am Dienstag nach offiziellen Angaben darauf, das Denkmal zur Erinnerung an die deutsche Einheit in Berlin wie geplant zu bauen. Das Projekt einer beweglichen, leicht gewölbten Schale - der so genannten Einheitswippe - war wegen drohender Kostenexplosion vom Haushaltsausschuss des Parlaments im April vergangenen Jahres gestoppt worden.

"Das Freiheit- und Einheitsdenkmal in Berlin kommt so wie vom Deutschen Bundestag 2007 und 2008 beschlossen", erklärte Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer. Nach Angaben aus Koalitionskreisen geht dies auf eine Einigung der Fraktionschefs von Union und SPD, Volker Kauder und Thomas Oppermann, am Morgen zurück.

Das Denkmal soll vor dem rekonstruierten Berliner Stadtschloss inmitten der Hauptstadt stehen. Der Entscheidung war ein jahrelanger Streit um die Entwürfe vorausgegangen. Das Modell einer begehbaren Schale stieß allerdings auch auf viel Kritik.

Sowohl an dem Entwurf als auch am Standort beim Stadtschloss soll nach Angaben von Kretschmer festgehalten werden.

Das Denkmal soll an die friedliche Revolution 1989 und an die Wiedervereinigung erinnern. Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) hatte am Sonntag in seiner Rede vor der Bundespräsidentenwahl erneut ein solches Denkmal eingefordert.