Die "Einheitswippe" kommt nun doch

Die umstrittene "Einheitswippe" kommt nun doch: Union und SPD im Bundestag einigten sich am Dienstag darauf, das Denkmal zur Erinnerung an die deutsche Einheit wie geplant in Berlin zu bauen. Das Projekt einer riesigen, beweglichen Schale - der sogenannten Einheitswippe - war wegen drohender Kostenexplosion vom Haushaltsausschuss des Parlaments im April vergangenen Jahres gestoppt worden.

Das Denkmal soll an die friedliche Revolution 1989 und an die Wiedervereinigung erinnern. Der nun getroffene Beschluss geht auf eine Einigung der Fraktionschefs von Union und SPD, Volker Kauder (CDU), Gerda Hasselfeldt (CSU) und Thomas Oppermann, zurück.

In Deutschland gebe es "so viele Denkmäler für Kriegsherren", sagte Oppermann. Nun müsse auch "Freiheit und Einheit" ein Denkmal gesetzt werden. Kauder verteidigte die Prüfung der Kosten durch die Haushälter des Bundestags. Statt ursprünglich zehn Millionen sind inzwischen 15 Millionen Euro für das Monument vorgesehen. "Es war immer völlig klar, dass ein Einheitsdenkmal kommt", sagte Kauder.

Genau das schien zuletzt aber unsicher. Noch am Sonntag hatte Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) in seiner Rede vor der Bundespräsidentenwahl zum wiederholten Mal ein solches Denkmal eingefordert. Auch der CDU-Parteitag im Dezember setzte sich in einem Beschluss für den Bau ein.

Das Monument soll vor dem rekonstruierten Berliner Stadtschloss inmitten der Hauptstadt stehen. Die bereits vor Jahren getroffene Grundsatzentscheidung wurde begleitet von Streit um die Entwürfe. Auch das schließlich ausgewählte Modell der begehbaren Schale stieß auf Kritik und Spott.

Weder am Entwurf noch am Standort soll nun etwas geändert werden. "Das Freiheit- und Einheitsdenkmal in Berlin kommt so wie vom Deutschen Bundestag 2007 und 2008 beschlossen", erklärte Unionsfraktionsvize Michael Kretschmer.

Zunächst waren zehn Millionen Euro für das Denkmal veranschlagt worden. Nach absehbaren Kostensteigerungen stoppten die Haushälter des Bundestags dann das Vorhaben. Dass ein Ausschuss damit ein vom Plenum beschlossenes Projekt auf Eis legte, empörte nicht nur Kulturpolitiker.

Für zusätzliche Kritik sorgte eine weitere Entscheidung des Haushaltsausschusses: Im November gab er zunächst sogar 18,5 Millionen Euro für ein anderes Projekt frei.