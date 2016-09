Die Suche ist vorbei: "Rosetta" findet ihren Landeroboter "Philae" wieder

Vor mehr als einem Jahr brach der Kontakt zum Landeroboter "Philae" auf dem Kometen Tschuri ab - nun hat die Raumsonde "Rosetta" ihn kurz vor dem Ende ihrer Mission wiedergefunden. Ein Foto der hochauflösenden Kamera von "Rosetta" zeigt, dass "Philae" in einer dunklen Erdspalte eingeklemmt ist, teilte die Europäische Weltraumagentur ESA am Montag mit. Missionsleiter Patrick Martin sprach von einer "bemerkenswerten Entdeckung".

"DIE SUCHE IST VORBEI! Ich habe @Philae2014 gefunden!!", schrieb die ESA im Namen von "Rosetta" im Kurznachrichtendienst Twitter. Das Foto wurde laut ESA am Freitag aufgenommen, konnte aber erst zwei Tage später heruntergeladen werden.

Die Kamera Osiris habe sich dem Kometen 67P/Tschurjumov-Gerasimenko bis 2,7 Kilometer genähert, um dieses Foto zu schießen, das "sehr deutlich den Korpus des Roboters und zwei seiner drei Füße zeigt", erklärte die in Paris ansässige Weltraumbehörde auf ihrer Website. Weniger als einen Monat vor dem Ende der Mission sei das Rätsel um den Landeroboter damit gelöst.

Der Leiter des "Rosetta"-Projekts bei der französischen Weltraumagentur CNES, Philippe Gaudon, sagte der Nachrichtenagentur AFP, "Philae" sei "am Fuße eines Felsen in einem extrem felsigen Gebiet". Weil die Antennen des Roboters nach unten zeigten, habe die Kommunikation mit der Muttersonde "Rosetta" nicht mehr funktioniert.

Der waschmaschinengroße "Philae"-Roboter ist das Landegerät der europäischen Kometenmission "Rosetta". Nach einer zehnjährigen, 6,5 Milliarden Kilometer langen Raumfahrt hatte die "Rosetta"-Sonde im August 2014 mit "Philae" huckepack ihren Tschuri genannten Zielkometen erreicht. Während die "Rosetta"-Muttersonde seitdem den Kometen umkreist, setzte "Philae" am 12. November 2014 auf der Kometenoberfläche auf - als erstes von Menschen geschaffenes Gerät.

Allerdings kam die Landesonde auf Tschuri erst nach mehreren Hüpfern an einer schattigen Stelle abseits des ursprünglich geplanten Landeplatzes zum Stehen. In der Folge bekamen die Sonnensegel von "Philae" nicht genug Energie ab - nach nur gut 60 Stunden wissenschaftlicher Arbeit fiel der Roboter wegen Energiemangels in einen siebenmonatigen Kälteschlaf.

Erst am 13. Juni 2015 meldete sich der Landeroboter erstmals wieder bei seiner Muttersonde. Nach weiteren Kontaktaufnahmen sandte "Philae" dann am 9. Juli 2015 ein letztes Lebenszeichen - danach verstummte die Sonde.

Am 27. Juli dieses Jahres stellte "Rosetta" ihre Versuche, den Kontakt wiederherzustellen, ein. Am 30. September soll "Rosetta" ebenfalls auf Tschuri landen, damit endet die 1,3 Milliarden Euro teure Mission.

Dass "Philae" kurz vorher noch entdeckt wurde, empfindet "Rosetta"-Missionschef Martin als Glücksfall. "Diese bemerkenswerte Entdeckung beendet eine lange und schwierige Suche", erklärte er. Er und seine Kollegen hätten schon geglaubt, der Landeroboter sei für immer verschollen. "Es ist unglaublich, dass es uns gelungen ist, sie in den letzten Stunden zu entdecken."

CNES-Experte Gaudon hob allerdings hervor, dass dies "nichts an der Zukunft von 'Philae'" ändere. Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) gab sich euphorischer: "Elvis lebt! Na ja - so ähnlich jedenfalls ... #Philae gefunden! Ist das irre!", lautete der DLR-Kommentar auf Twitter.

Mit der "Rosetta"-Mission konnten Wissenschaftler auf der Erde erstmals einen Kometen bei seiner größten Annäherung an die Sonne aus allernächster Nähe beobachten. Die ESA-Wissenschaftler erhoffen sich davon neue Erkenntnisse über die Frühzeit des Sonnensystems.