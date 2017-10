Diesjähriger Medizinnobelpreis geht an drei US-Forscher

Die drei US-Forscher Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash und Michael W. Young erhalten in diesem Jahr den Medizinnobelpreis. Die Wissenschaftler würden für ihre Forschung zu molekularen Mechanismen zur Steuerung des Schlaf-Wach-Rhythmus geehrt, teilte das Nobelpreis-Komitee des Karolinska-Instituts am Montag in Stockholm mit. "Ihre Entdeckungen erklären, wie Pflanzen, Tiere und Menschen ihren Bio-Rhythmus anpassen, damit er an die Umwälzungen der Erde angepasst ist", hieß es weiter.

Hall, Rosbash und Young teilen sich ein Preisgeld von neun Millionen schwedische Kronen (etwa 940.000 Euro). Der Preis wird am 10. Dezember in Stockholm verliehen.

Im vergangenen Jahr hatte der japanische Zellbiologe Yoshinori Ohsumi den Medizinnobelpreis bekommen. Er wurde für seine Verdienste um die Erforschung der sogenannten Autophagie (Selbstverdauung) der Zellen ausgezeichnet. Schwedens öffentlich-rechtlicher Rundfunksender SR hatte vermutet, dass dieses Jahr der Heidelberger Virologe Ralf Bartenschlager sowie die US-Forscher Charles Rice und Michael Sofia für ihre Forschungen zur Behandlung der Leberkrankheit Hepatitis C den Medizinnobelpreis erhalten könnten.

Die Verkündung des Medizinnobelpreises leitet wie jedes Jahr die Nobelsaison ein. Es folgen am Dienstag der Nobelpreis für Physik und am Mittwoch für Chemie. Der Literaturnobelpreis wird am Donnerstag verkündet, wie am Montag bestätigt wurde. Am Freitag wird in Oslo der mit besonderer Spannung erwartete Träger des Friedensnobelpreises bekannt gegeben, zum Abschluss wird am kommenden Montag der Träger des Wirtschaftsnobelpreises verkündet.

Die Verleihung und das anschließende Festbankett zu Ehren der Ausgezeichneten findet in jedem Jahr am 10. Dezember im Rathaus von Stockholm statt. Der Friedensnobelpreis wird in Oslo überreicht.