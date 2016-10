Djukanovic trotz Wahlsiegs in Montenegro vor schwieriger Regierungsbildung

Trotz eines deutlichen Siegs seiner Partei bei der Parlamentswahl in Montenegro steht Ministerpräsident Milo Djukanovic eine schwierige Regierungsbildung bevor. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam seine Demokratische Partei der Sozialisten (DPS) am Sonntagabend auf gut 40 Prozent und verpasste damit die absolute Mehrheit. Analysten sagten am Montag eine "Phase der Instabilität" voraus.

Mit den voraussichtlich 36 Mandaten für die DPS wird Djukanovic nicht alleine regieren können. Für eine Mehrheit in dem 81 Sitze zählenden Parlament bräuchte er 41 Abgeordnete auf seiner Seite. Damit ist der 54-Jährige, der sein Land gegen den Widerstand der Opposition in die Nato führen will, erneut auf Partner angewiesen, nachdem er im Mai eine Regierung der nationalen Einheit erstmals unter Einbeziehung der Opposition gebildet hatte.

Der Politologe Srdjan Vukadinovic sagte "eine lange Phase der Verhandlungen" voraus, um eine neue Mehrheit zu finden", da die kleinen Parteien Djukanovic bislang keine Unterstützung zugesagt hätten. Aber auch eine dann erzielte Mehrheit von 41 Mandaten sei "kein Garant für Stabilität".

Im Zentrum der Wahl in dem 640.000-Einwohner-Staat stand die Frage, ob sich das Balkanland enger an den Westen oder an Russland binden soll. Djukanovic strebt zum Missfallen Moskaus den Beitritt zur Nato sowie zur Europäischen Union an. Die prorussische Demokratische Front (DF) lehnt dies vehement ab. Sie kam jedoch laut vorläufigen Ergebnissen nur auf etwa 20 Prozent.

Die beiden anderen Oppositionsparteien Kljuc (Schlüssel) und die Demokraten Montenegros, die einen EU-Beitritt befürworten, aber ein Referendum über den Nato-Beitritt fordern, erhielten jeweils etwa zehn Prozent. DF-Chef Andrija Mandic erklärte in der Nacht, nach derzeitigem Stand "können wir sagen, dass die Opposition die Mehrheit hat".

Die Wahlbeteiligung lag bei rund 73 Prozent. Djukanovic, der "das Ausmaß des Siegs der DPS" feierte, zählt nun auf die kleinen Parteien der bosnischen, albanischen und kroatischen Minderheiten, um eine Koalition zu bilden.

Mit dem Wahlsieg werde es möglich sein, "das Protokoll zum Beitritt zur Nato zu ratifizieren", sagte Djukanovic am Abend unter dem Applaus seiner Anhänger. Auch könne die Regierung die Beitrittsgespräche mit der EU verstärken.

Ein mutmaßliches Komplott einer serbischen Extremistengruppe zum Sturz der Regierung, das die Polizei nach eigenen Angaben verhindern konnte, warf weitere Fragen zur Stabilität des Balkanlandes auf. Die Polizei hatte demnach in der Nacht zu Sonntag 20 Serben festgenommen.

Diese sollen bewaffnete "Angriffe" auf die die Menge geplant haben, die vor dem Parlament die Verkündung der Wahlergebnisse erwartete. Zudem hätten sie den Ministerpräsidenten gefangen nehmen, die Kontrolle über das Parlament ergreifen und den "Sieg gewisser Parteien" verkünden wollen. Anführer der Gruppe soll laut Medienberichten der frühere serbische Gendarmerie-General Bratislav Dikic sein, der sich öffentlich gegen einen Beitritt Montenegros zur Nato gewandt hat.

Djukanovic äußerte sich nicht zu der mutmaßlichen Verschwörung. Der DF-Vorsitzende Mandic bezeichnete die Polizeiangaben hingegen als "plumpe Propaganda". Serbiens Ministerpräsident Alexander Vucic erklärte, "ich persönlich glaube nicht daran". Mitarbeiter der serbischen Botschaft in Montenegro besuchten nach Angaben Vucics am Montag mehrere der Verdächtigen, die sich weiterhin in Gewahrsam befanden.

Djukanovic führt den kleinen Staat an der Adriaküste bereits seit einem Vierteljahrhundert. Kritiker werfen ihm autoritäres Gebaren vor.

Serbien und Montenegro unterhalten seit langem schwierige Beziehungen. Podgorica hatte sich vor zehn Jahren vom Staatenbund Serbien-Montenegro losgesagt. Zudem erkannte Montenegro die Unabhängigkeit des Kosovo an. Serbien und Russland betrachten das Kosovo dagegen nach wie vor als serbische Provinz.