DJV fordert sofortige Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Yücel

Der Deutsche Journalisten-Verband hat die sofortige Freilassung des "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel durch die türkischen Behörden gefordert. Der Antrag des Staatsanwalts, den deutsch-türkischen Journalisten aus dem Polizeigewahrsam in die Untersuchungshaft zu verlegen, bezeichnete der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall in einer Erklärung vom Montag als "entsetzlichen Verstoß gegen die Pressefreiheit“.

Yücel hatte sich am 14. Februar freiwillig der Polizei in Istanbul zur Befragung gestellt und war daraufhin in Polizeigewahrsam genommen worden. Yücel wird Terrorunterstützung vorgeworfen. Das "einzige Vergehen" Yücels bestehe darin, dass er "kritisch und unabhängig über die türkische Regierung" und die Politik der regierenden AKP berichtet habe, sagte Überall. "Kritische Berichterstattung ist kein Verbrechen, sondern die Pflicht der Journalisten."