Dortmund hält Real in Schach, Leverkusen mit Schützenhilfe ins Achtelfinale

Tolle Erfolge für die deutschen Klubs in der Champions League: Borussia Dortmund hat durch ein 8:4 (5:2) gegen Legia Warschau Titelverteidiger Real Madrid im Kampf um den Gruppensieg in Schach gehalten, Bayer Leverkusen zog durch ein 1:1 (1:0) bei ZSKA Moskau und der anschließenden Schützenhilfe von AS Monaco beim 2:1 (0:0) gegen Tottenham Hotspur vorzeitig ins Achtelfinale der Königsklasse ein.

Der BVB feierte in einer turbulenten Partie gegen die Polen am fünften Spieltag seinen vierten Sieg und liegt vor dem Showdown am 7. Dezember bei den Königlichen mit 13 Punkten vor dem Topfavoriten, der nach einem 2:1 (1:0) bei Sporting Lissabon in der Gruppe F elf Zähler aufweist. Die Werkself blieb durch das Unentschieden an der Moskwa ebenso ungeschlagen wie der BVB und konnte rund drei Stunden nach dem Abpfiff bei der Rückreise in die Heimat im Flugzeug über das Achtelfinal-Ticket jubeln. Monaco kommt als Grupensieger am 7. November zum Gruppen-Finale an den Rhein.

Mit drei Toren innerhalb von 198 Sekunden hatte Dortmund beim umjubelten Comeback von Dauerinvalide Marco Reus die Weichen auf den Gruppensieg gestellt. Shinji Kagawa (17./18.), Nuri Sahin (20.), Ousmane Dembélé (29.) und Reus selbst (32.) trafen für die komplett durchgewürfelten Dortmunder gegen überforderte Gäste vor der Pause.

Vadis Odjidja-Ofoe (10.) hatte die Warschauer überraschend in Führung gebracht, Aleksandar Prijovic (24.) gelang der zwischenzeitliche Anschlusstreffer zum 2:3. Sieben Tore in der ersten Halbzeit hatte es zuvor noch nie in der Champions League gegeben. Nach der Pause schraubten Reus (52., 90.+3) und Felix Passlack (81.) das Ergebnis in die Höhe. Michal Kucharczyk (57.) und Nemanja Nikolic (83.) trafen noch für die Gäste.

Im Vergleich zum 1:0 im Spitzenspiel gegen Bayern München hatte Trainer Thomas Tuchel kräftig rotiert: Nur Marc Bartra und Weltmeister Matthias Ginter blieben aus der Startaufstellung vom vergangenen Samstag übrig. Im Tor gab Roman Weidenfeller seine Europapokal-Premiere in dieser Saison, weil sich Stammtorwart Roman Bürki gegen die Bayern die Mittelhand gebrochen hatte. Aber auch der zweite Anzug sorgte bei den Westfalen für fröhliche Gesichter.

Zufrieden waren auch die Leverkusener. "Wir hätten gerne die Führung über das Ziel gebracht. Es war aber klar, dass wir hier nichts geschenkt bekommen. Wir nehmen diesen Punkt aber gerne mit. Wir sind im fünften Gruppenspiel ungeschlagen geblieben, das sehe ich schon als positiv an", sagte Bayer-Trainer Roger Schmidt.

Bei minus sieben Grad Grad und eisigem Wind hatte Nationalspieler Kevin Volland mit seinem ersten Treffer in der Königsklasse (16.) Leverkusen in Führung geschossen. In der Schlussphase traf Bebars Natcho per Foulelfmeter (75.) für die Russen, zuvor hatte Jungnationalspieler Benjamin Henrichs Gegenspieler Mario Fernandes zu Fall gebracht.

Schmidt hatte gegen den russischen Champion die bislang jüngste Bayer-Elf (23,95 Jahre) im Europacup ins Rennen geschickt, die unter dem Strich ihre Sache gut machte. Nach der Führung durch Volland hatte Bayer weitere gute Möglichkeiten.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Moskau den Druck, die nicht immer sattelfeste Bayer kam kaum noch zu Entlastungsangriffen. In der 69. Minute parierte Leno noch in höchster Not, beim Elfmeter war er machtlos. Pech hatte Bayer, als Volland in der 80. Minute nur den Pfosten traf.