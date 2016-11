Drei Raumfahrer starten von Baikonur in Richtung ISS

Mit Stopfleber und Entenbrust im Gepäck ist Thomas Pesquet ins All gereist - als erster Franzose in der Internationalen Raumstation (ISS) seit 2008. Pesquet, die US-Astronautin Peggy Whitson und der Russe Oleg Nowizky starteten in der Nacht zu Freitag (Ortszeit) von Kasachstan an Bord einer Sojus-Rakete in Richtung ISS.

Die Sojus-Kapsel startete um 02.20 Uhr (Freitag Ortszeit, 21.20 Uhr MEZ) vom Weltraumbahnhof Baikonur. Am Samstag soll die Sojus an der ISS andocken. Das Team soll bis Mai 2017 im All bleiben.

Pesquet sagte bei einer Pressekonferenz vor dem Abflug, er habe von den beiden Sterneköchen Alain Ducasse und Thierry Marx insgesamt dreizehn Gerichte zubereiten lassen, die er sich mit der gesamten Crew schmecken lassen wolle. "Wir haben Essen für alle großen Feste: Weihnachten, Neujahr und die Geburtstage", sagte der 38-Jährige.

Sein Saxofon nimmt der Ex-Pilot einer Fluggesellschaft ebenfalls mit, vielleicht für ein Ständchen für Whitson, die wie er selbst während des sechsmonatigen Aufenthalts im All ihren Geburtstag feiert. Für Pesquet ist es der erste Aufenthalt im All, er trainierte sieben Jahre lang dafür. Whitson war 2007 die erste Kommandantin an Bord der ISS. Für die 56-Jährige ist es nun die dritte Reise ins Weltall. Der 45-jährige Kosmonaut Nowizky reist zum zweiten Mal zur ISS.

Seit dem Ende ihres Shuttle-Programms im Juli 2011 hängen die USA für den Transport ihrer Astronauten komplett von Russland ab. Die alten US-Raumfähren sind nun Museumsstücke.