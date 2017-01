Drei Tage Staatstrauer im Iran nach Tod des ehemaligen Präsidenten Rafsandschani

Nach dem Tod des ehemaligen iranischen Präsidenten Akbar Haschemi Rafsandschani hat am Montag im Land eine dreitägige Staatstrauer begonnen. Die politische und geistliche Führung des Landes fand sich zu einer Gedenkzeremonie in einem Saal im Norden Teherans an, der sich im Besitz der Familie von Ayatollah Khomeini befindet.

Rafsandschani war ein enger Vertrauter des 1989 verstorbenen Obersten Geistlichen Führers der 1979 gegründeten Islamischen Republik Iran. Er starb am Sonntag im Alter von 82 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts.

Rafsandschani, der von 1989 bis 1997 Präsident war, sollte am Dienstag in Ayatollah Khomeinis Mausoleum im Süden der Hauptstadt beigesetzt werden. Bei den Feierlichkeiten aus diesem Anlass dürfte das geistliche Oberhaupt des Landes, Ayatollah Ali Chamenei, eine herausragende Rolle spielen. Chamenei muss auch rasch einen Nachfolger für Rafsandschani an der Spitze des Schlichtungsrats nominieren. Die Aufgabe des Ratsvorsitzenden besteht vor allem darin, das geistliche Oberhaupt zu beraten.

Chameneis Wahl dürfte ausschlaggebend für die heikle Machtverteilung innerhalb der iranischen Führungsspitze sein. Rafsandschani galt als pragmatischer Konservativer, der zwischen den unterschiedlichen Lagern lavierte. Gegen den ultrakonservativen Hardliner Mahmud Ahmadinedschad, dem er 2005 in der Präsidentschaftswahl unterlag, machte Rafsandschani offen Front.

Nach dem Ende von Ahmadinedschad Amtszeit 2013 rief Rafsandschani zur Wahl des als gemäßigt geltenden Politikers Hassan Ruhani auf, der bis heute als Staatschef amtiert und den Rafsandschani bis zuletzt unterstützte. Vor seinem Tod am Sonntag hatte der 82-jährige erklärt, dass er bei der Präsidentschaftswahl im Mai mit einem zweiten Mandat für Ruhani rechne.

Auf den Titelseiten der iranischen Zeitungen war Rafsandschanis Bild auf schwarzem Hintergrund allgegenwärtig. Auf Teherans Straßen waren schwarze Banner als Zeichen der Trauer zu sehen. Sämtliche Konzerte sowie Komödien im Fernsehen wurden abgesagt.