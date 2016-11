Drei weitere Hardliner für Trumps Regierungsmannschaft

Die Regierungsmannschaft des designierten US-Präsidenten Donald Trump ist um drei Hardliner reicher: Justizminister soll der erzkonservative Senator Jeff Sessions werden, wie Trumps Übergangsteam am Freitag mitteilte. Als Nationalen Sicherheitsberater wählte der rechtspopulistische Miliardär Ex-General Michael Flynn aus. Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA soll der konservative Abgeordnete Mike Pompeo werden.

Er unterstütze "mit Enthusiasmus" Trumps Vision von Amerika, erklärte Sessions. Er wolle sein neues Amt als Justizminister mit "standhaftem Engagement für Fairness und Überparteilichkeit" ausüben. Sessions ist seit 1997 Senator und vertritt den Südstaat Alabama. Im Wahlkampf war er der erste Senator, der sich hinter Trumps Kandidatur für die Republikanische Partei stellte.

Der 69-Jährige hat sich in der Vergangenheit für eine Verringerung der Staatsausgaben und für eine harte Gangart bei der Verbrechensbekämpfung eingesetzt. Er ist ein erzkonservativer Hardliner, der sich etwa den Initiativen von Präsident Barack Obama für eine Einwanderungsreform, die Millionen von Einwanderern ohne Papiere den Weg zu einem legalen Aufenthaltsstatus eröffnen sollte, vehement widersetzt hat. Dem weißhaarigen Mann mit dem schleppenden Südstaaten-Akzent hängen zudem aus früheren Jahren Rassismusvorwürfe an.

Trumps Team teilte mit, dass Sessions, Flynn und Pompeo bereits ihr Einverständnis für die genannten Positionen gegeben hätten. Die Ernennung des Justizministers und des CIA-Direktors bedarf der Zustimmung des Senats, in dem die Republikaner ebenso wie im neuen Repräsentantenhaus die Mehrheit haben.

Flynn war an den US-Einsätzen in Afghanistan und im Irak beteiligt. Der 57-Jährige warf der Regierung Obama öffentlich vor, die Bedrohung durch den Islam zu unterschätzen. Für den Kampf gegen den "radikalen Islam" empfahl er eine verstärkte Zusammenarbeit mit Moskau, wo er schon neben Russlands Präsident Wladimir Putin am Dinertisch saß. Zudem bezeichnete er mögliche Angst von Menschen vor Muslimen als "rational".

Der 52-jährige Pompeo wiederum ist unter anderem ein Gegner des Atom-Abkommens mit dem Iran, das er als "desaströs" bezeichnete. Zudem hat er sich gegen die von Obama betriebene Schließung des Gefangenenlagers Guantanamo ausgesprochen.

Trump wird am 20. Januar in sein Amt eingeführt. Er bekleidete bislang noch keine politischen Wahlämter. Am Sonntag hatte der 70-Jährige seine ersten wichtigen Personalentscheidungen getroffen: Zum Chefstrategen im Weißen Haus ernannte er seinen ultrarechten Wahlkampfmanager Stephen Bannon, den früheren Leiter der erzkonservativen Website "Breitbart News". Republikaner-Parteichef Reince Priebus soll Stabschef im Weißen Haus werden.

Trump will am Wochenende in seinem Golfclub in Bedminster im Bundesstaat New Jersey die Personalplanungen für die künftige US-Regierung fortsetzen. Vorgesehen ist am Samstag unter anderem ein Treffen mit seinem parteiinternen Kritiker Mitt Romney. Der 69-jährige Spitzenkandidat von 2012 hatte Trump im Wahlkampf unter anderem als "Wichtigtuer" und "Hochstapler" bezeichnet und erklärt, der Immobilienmogul habe "weder das Temperament noch das Urteilsvermögen" für das Präsidentenamt.

Trotzdem gilt Romney nun als möglicher Außenminister, ebenso wie der frühere New Yorker Bürgermeister Rudy Giuliani, den Trump ebenfalls am Wochenende treffen will. Giuliani war zunächst als Justizminister gehandelt worden, nun übernimmt dieses Amt Sessions.

Obamas früherer Berater David Axelrod sagte, die Ernennung von Sessions werde Menschenrechtsaktivisten "erschaudern" lassen, die Ernennung Flynns werde den russischen Präsidenten Wladimir Putin und den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan "begeistern".