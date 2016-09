Dreyer stellt sich Fragen zum Verkauf des Flughafens Hahn

Nach dem vorerst gescheiterten Verkauf des Regionalflughafens Hahn will die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstag (09.00 Uhr) vier Landtagsausschüssen Rede und Antwort stehen. Auf Antrag der CDU geht es in der Sitzung um die Frage der Verantwortung der Regierungschefin für den geplatzten Verkauf an einen chinesischen Investor. Die Landesregierung steht deshalb seit Wochen unter Druck.

Die Staatskanzlei wies bereits im Vorfeld der Sitzung den Vorwurf zurück, die Ministerpräsidentin habe in den Verhandlungen Druck ausgeübt. Die Regierungschefin hatte wegen der Affäre rund um den Flughafen Mitte Juli bereits einen Misstrauensantrag der Opposition überstanden. Das Land will weiterhin seine Anteile an dem Airport verkaufen.