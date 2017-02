Dritte Ländertarifrunde beginnt in Potsdam – bisher keine Annäherung

Für den öffentlichen Dienst der Länder setzen die Tarifparteien ihre Verhandlungen über einen neuen Tarifabschluss am Donnerstag (13.00 Uhr) in dritter Runde in Potsdam fort. In den vergangenen Tagen folgten zehntausende Landesangestellte den Protestaufrufen der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und des Deutschen Beamtenbunds, nachdem die bisherigen Gespräche ergebnislos geblieben waren.

Die Gewerkschaften fordern sechs Prozent mehr Gehalt. Die in der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) zusammengeschlossenen Arbeitgeber weisen die Forderung ohne eigenes Angebot als überzogen zurück. Die Tarifverhandlungen gelten für 800.000 Landesangestellte mit Ausnahme Hessens, das der TdL nicht angehört.