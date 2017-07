Duda geht für inneren "Frieden" Polens auf Distanz zur Regierung

Im Streit um den drastischen Umbau des polnischen Justizsystems ist Präsident Andrzej Duda auf Distanz zu seiner politischen Familie von der regierenden PiS-Partei gegangen. Der Staatschef legte am Montag mit Verweis auf den inneren "Frieden" sein Veto gegen die Gesetze zum Obersten Gerichtshof und zum Landesrichterrat ein. Vorausgegangen waren wochenlange Massenproteste und die Drohung der EU-Kommission mit Entzug des polnischen Stimmrechts auf europäischer Ebene.

"Ich möchte nicht, dass sich die Lage verschlechtert", sagte Duda in einer TV-Ansprache. "Das verstärkt die Spaltung in der Gesellschaft." Es gebe nur ein Polen - "Polen braucht Frieden und ich fühle mich als Präsident dafür verantwortlich", fügte Duda hinzu.

Ein drittes Gesetz will der Staatschef nach Angaben seines Sprechers unterzeichnen. Es gibt dem Justizminister das Recht, alle leitenden Richter an den gewöhnlichen Gerichten ohne Begründung zu entlassen. Die regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) begründet ihre Umbau-Maßnahmen im Justizsystem damit, dass die Richter zu viele Privilegien genössen und keiner ausreichenden Kontrolle unterlägen.

"Ich habe entschieden, das Gesetz zum Obersten Gerichtshof und das Gesetz zum Landesrichterrat zurück ins Parlament zu schicken und damit mein Veto einzulegen", sagte Duda. Um die Gesetze nun dennoch in ihrer jetzigen Form durchzubringen, wäre eine Drei-Fünftel-Mehrheit im Parlament notwendig, über welche die rechtsnationale PiS nicht verfügt.

Beide Parlamentskammern in Warschau hatten zuletzt den Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem der Oberste Gerichtshof des Landes unter Regierungskontrolle gestellt werden soll. Zudem sollte das von der PiS beherrschte Parlament künftig über die Besetzung des Landesrichterrats entscheiden.

Die EU-Kommission hatte Warschau zuletzt mit Sanktionen gedroht, die bis zum Entzug von Stimmrechten auf europäischer Ebene führen könnten. Anfang 2016 hatte sie bereits ein Verfahren zur Überprüfung der Rechtsstaatlichkeit in Polen eingeleitet.

Der Friedensnobelpreisträger und frühere polnische Präsident Lech Walesa sagte, er sei "angenehm überrascht" von der Entscheidung Dudas. Die Bürger seien "aufgewacht". Nun müssten die erforderlichen Schritte unternommen werden, um die amtierende Regierung "vom falschen Weg abzubringen oder zu ersetzen".

Der Vorsitzende der konservativen EVP-Fraktion im Europaparlament, Manfred Weber, reagierte zurückhaltend. Dudas Entscheidung sei ein "Etappensieg", aber "kein Grund zur Entwarnung", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die Änderungen an den Justizgesetzen in Polen müssten "das Prinzip der Unabhängigkeit der Justiz umfänglich gewährleisten."

Der Vorsitzende der Deutsch-Polnischen Gesellschaft, Dietmar Nietan, begrüßte Dudas Vorgehen, weil es "die Wende zum Guten im Kampf um die Demokratie in Polen einleiten" könne. Ein Sprecher der EU-Kommission kündigte an, die jüngsten Entwicklungen in Warschau würden in Brüssel am Mittwoch besprochen. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Michael Roth (SPD), sagte, die Europäer könnten auf die polnische Zivilgesellschaft "stolz sein". Sie habe "schon seit Jahren mutig und entschlossen Flagge gezeigt", sagte Roth der "Welt" (Dienstagsausgabe).