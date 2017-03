Dutzende Tote bei Anschlag in Damaskus

Bei einem Selbstmordanschlag in Damaskus sind fast 60 Menschen getötet worden. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprengte sich am Samstag mindestens ein Attentäter nahe einer schiitischen Pilgerstätte in der syrischen Hauptstadt in die Luft. Die meisten Todesopfer waren irakische Pilger. Zu der Tat bekannte sich zunächst niemand.

Nach Angaben der Beobachtungsstelle wurden mindestens 59 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt. Das syrische Staatsfernsehen sprach von 40 Toten und 120 Verletzten. Fernsehbilder zeigten teilweise ausgebrannte und vollkommen zerstörte Autobusse. Ein Augenzeuge sagte der Nachrichtenagentur AFP, nach einer ersten Explosion sei eine weitere Bombe explodiert, nachdem zahlreiche Menschen zum Unglücksort geeilt waren.

Das syrische Außenministerium sprach von einem "feigen terroristischen Anschlag", der eine Reaktion auf die Erfolge der syrischen Armee im Kampf gegen die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) und die Islamistengruppe Al-Nusra sei.

Der Anschlag ereignete sich nahe dem Bab al-Saghir-Friedhof, wo sich zahlreiche schiitische Schreine befinden. Schiitische Schreine sind ein häufiges Ziel sunnitischer Extremistenorganisationen wie dem IS.

Anschläge in der Hauptstadt Damaskus sind eher selten. Auch blieb die Hochburg von Präsident Baschar al-Assad von den im Land wütenden Kämpfen weitgehend verschont. Seit dem Beginn des Bürgerkriegs vor sechs Jahren wurden mehr als 300.000 Menschen in Syrien getötet, Millionen Menschen flohen.