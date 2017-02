Ecuadorianer wählen Nachfolger von Präsident Correa

Die Ecuadorianer haben am Sonntag einen neuen Präsidenten gewählt. Rund 12,8 Millionen Wahlberechtigte waren aufgerufen, den Nachfolger von Staatschef Rafael Correa zu bestimmen, der nach zehn Jahren im Amt abtritt. Favorit unter den acht Kandidaten war Correas früherer Stellvertreter Lenín Moreno von der linksgerichteten Regierungspartei Alianza País.

Der größte Rivale des seit einem Überfall querschnittsgelähmten Moreno ist der konservative Oppositionsführer und Ex-Wirtschaftsminister Guillermo Lasso. Der 61-Jährige kündigte Steuersenkungen und einen Kampf gegen Korruption an. In Umfragen auf Platz drei liegt die ehemalige konservative Abgeordnete Cynthia Viteri. Allerdings waren zuletzt noch bis zu 35 Prozent der Wahlberechtigten unentscheiden. Erste Ergebnisse wurden am Abend (02.00 Uhr MEZ) erwartet.

Wenn keiner der Kandidaten im ersten Wahlgang mindestens 40 Prozent der Stimmen holt und mindestens zehn Punkte vor dem Zweitplatzierten liegt, ist für den 2. April eine Stichwahl angesetzt. Correa regierte das südamerikanische Land seit 2007, er verzichtete auf eine erneute Kandidatur. Parallel zum neuen Staatsoberhaupt wurde auch eine neue Nationalversammlung gewählt.

Unter Correa hat sich die Lage in dem Andenstaat stabilisiert, Ecuador ist moderner geworden, die soziale Ungerechtigkeit hat sich verringert. Dies gelang Correa mit Hilfe der Öleinnahmen, die aber aufgrund des gefallenen Ölpreises zuletzt stark zurückgegangen waren.

Auch für den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, könnte sich durch die Wahl einiges ändern. Nur Moreno will dem Australier weiter Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London gewähren. Sowohl Lasso als auch Viteri kündigten an, die von Correa getroffene Entscheidung zu revidieren. Assange lebt seit Juni 2012 in der Botschaft, um einer Auslieferung an Schweden zu entgehen. Dort will ihn die Justiz zu Vorwürfen sexueller Delikte befragen.

Der Australier spricht von einem politisch motivierten Verfahren und von einvernehmlichem Sex. Er befürchtet, dass ihn Stockholm in die USA ausliefert, wo ihm ein Prozess wegen Geheimnisverrats und möglicherweise die Todesstrafe droht. Die Enthüllungsplattform Wikileaks veröffentlichte in den vergangenen Jahren hunderttausende geheime Dokumente, unter anderem über das Vorgehen der US-Streitkräfte bei den Kriegen im Irak und in Afghanistan.