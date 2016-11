Ein Bambi der Botschaften

Es war der Bambi der Botschaften: Aufmunternde Worte für Kinder, Appelle gegen Terrorismus und Fremdenfeindlichkeit und ganz viele Dankesworte prägten die 68. Verleihung des Medienpreises am Donnerstagabend in Berlin. Das Publikum zeigte dabei seinen Respekt für einen großen sportlichen Kämpfer: Der Turner Andreas Toba bekam den Zuschauerpreis, weil er bei den Olympischen Spielen für seine Mannschaft trotz eines Kreuzbandrisses weiter turnte.

Der Burda-Verlag vergab den Medienpreis in 16 Kategorien. Den Ehrenpreis der Jury bekam Fußball-Weltmeister Bastian Schweinsteiger. Der mit seiner Frau, der Tennisspielerin Ana Ivanovic, zur Gala erschienene Schweinsteiger machte in seiner Dankesrede allen Kindern und Jugendlichen Mut, sich nach Niederlagen nicht unterkriegen zu lassen. "Bevor man zu einem großen Champion wird, muss man erst mal lernen zu verlieren, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen", sagte Schweinsteiger an die junge Generation gerichtet. Niederlagen seien Teil des Lebens, auch wenn sie nie angenehm seien. "Zuerst kommen immer die Tränen und dann die Bambis, letztendlich", sagte Schweinsteiger lachend.

Den musikalischen Auftakt der Show machte der britische Sänger Robbie Williams. Unter den Schauspielern zeichnete die Jury Anna Maria Mühe als beste Schauspielerin des Jahres für ihre Rolle der mutmaßlichen NSU-Terroristin Beate Zschäpe aus. Mühe konnte sich damit gegen Karoline Herfurth und Sonja Gerhardt durchsetzen.

Devid Striesow bekam den Bambi für seine Verkörperung des Hape Kerkeling in der Romanverfilmung von "Ich bin dann mal weg". Striesow konnte sich gegen Jürgen Vogel und Ulrich Noethen durchsetzen.

In der Kategorie Film national gewann die Hitler-Satire "Er ist wieder da" über eine Rückkehr Adolf Hitlers in die heutige Zeit. Hitler-Darsteller Oliver Masucci sagte in seiner Dankesrede, der noch vor dem Aufkommen etwa der Pegida-Bewegung gedrehte Film sei heute aktueller denn je.

Auch viele andere Künstler verbanden ihre Dankesworte mit mahnenden Aussagen. So sagte der als Komiker ausgezeichnete Bülent Ceylan, "wir dürfen uns von diesen Scheiß-Terroristen niemals das Lachen nehmen lassen und auch nicht die Lust auf solche Veranstaltungen hier."

Der mit dem Bambi für Integration ausgezeichnete Fußball-Bundestrainer Jogi Löw forderte, "lassen Sie uns alle zu einer deutschen Integrationsmannschaft werden". Und die mit ihrer Schwester als "stille Heldin" ausgezeichnete syrische Schwimmerin Yusra Mardini dankte Deutschland, dass es Flüchtlinge aufnimmt und ihnen hilft. Mardini und ihre Schwester hatten schwimmend ein Boot mit Flüchtlingen gezogen und so deren Leben gerettet.

Den im Vergleich zu früheren Bambi-Galas eher schwereren Tönen standen aber auch viele heitere Momente gegenüber. Der für sein Lebenswerk geehrte Schauspieler Mario Adorf witzelte, er sei nach Bekanntwerden der Auszeichnung sehr erschrocken. Die ersten vier Preisträger dieser Kategorie seien nur Monate später gestorben - doch dann habe sich das geändert und manche lebten seit ihrem Lebenswerk-Bambi noch sehr lange.

Damit spielte Adorf auf Sänger Udo Lindenberg an, der sechs Jahre nach seinem Lebenswerk-Bambi für seine jüngsten Erfolge geehrt wurde. Laudator Sting lobte Lindenberg, "du hast dem Wort Jugendkultur einen neuen Sinn gegeben". Lindenberg vollzog als Revanche einen ganz engen Schulterschluss - "you are my brother of another mother."