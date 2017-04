Ein Toter bei Explosion in Polizeihauptquartier von Diyarbakir in der Türkei

Wenige Tage vor dem Verfassungsreferendum in der Türkei hat am Dienstag eine heftige Explosion am Polizeihauptquartier in der Kurdenmetropole Diyarbakir für Chaos gesorgt. Innenminister Süleyman Soylu teilte mit, es habe sich um ein Unglück während Reparaturarbeiten an gepanzerten Fahrzeugen der Polizei gehandelt. Die Explosion war in der gesamten Stadt zu hören, hinterließ einen tiefen Krater und brachte ein ganzes Gebäude zum Einsturz.

Ein Mensch sei getötet und mehrere weitere seien verletzt worden, teilte der Gouverneur von Diyarbakir mit. Laut Soylu befand sich zudem ein Mensch noch unter dem Schutt. Er versicherte aber, es habe "anscheinend keine Intervention von Außen" gegeben. Der Gouverneur erklärte ebenfalls, die Explosion sei durch Arbeiten an einem Panzerwagen ausgelöst worden. Die genaue Ursache der Explosion sei "noch unbekannt".

Die Detonation war so stark, dass sie in der ganzen Stadt zu hören war, wie ein Journalist der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Grauer Rauch stieg über der Stadt auf, und Krankenwagen rasten zum Ort der Explosion. Rettungskräfte suchten in den Trümmern eines Gebäudes, das durch die Explosion vollständig zerstört wurde, nach weiteren Opfern.

Die Türken sind am kommenden Sonntag aufgerufen, über die Einführung eines Präsidialsystems abzustimmen. Mit der von Präsident Recep Tayyip Erdogan angestrebten Verfassungsänderung würde die Macht des türkischen Staatschefs deutlich ausgeweitet. Kritiker werfen Erdogan vor, damit seine autoritäre Alleinherrschaft zementieren zu wollen.

In den kurdischen Regionen im Südosten der Türkei ist der Widerstand gegen Erdogan besonders stark. Der Präsident verfolgt seit dem Zusammenbruch von Friedensgesprächen mit der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) im Sommer 2015 einen harten Kurs gegenüber der Minderheit. Die PKK kämpft seit 1984 gewaltsam gegen den türkischen Staat.

Die Extremistengruppe verübt seit Jahren immer wieder blutige Anschläge gegen Polizisten und Soldaten in der Türkei. Diyarbakir ist eines der Zentren des Konflikts, in dem bereits mehr als 40.000 Menschen getötet worden sind. In den letzten Monaten vor dem Referendum am 16. April gab es allerdings keine größeren Anschläge der PKK oder anderer kurdischer Extremistengruppen in der Türkei