Einheitsfeier in Dresden von Pöbeleien gegen Politiker überschattet

Die Feierlichkeiten zum Jahrestag der Wiedervereinigung in Dresden sind von Pöbeleien gegen Politiker überschattet worden. Anhänger der Pegida-Bewegung beschimpften Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Bundespräsident Joachim Gauck und andere Ehrengäste am Montag mit Rufen wie "Merkel muss weg" und "Volksverräter". Bundestagspräsident Norbert Lammert (CDU) warb in seiner Festrede für Vielfalt und Toleranz - und sieht zugleich Grund für Optimismus.

Deutschland sei heute "in besserer Verfassung als jemals zuvor", sagte Lammert beim Festakt in der Semperoper. "Wir leben in Verhältnissen, um die uns fast die ganze Welt beneidet." Die Deutschen dürften daher durchaus "etwas mehr Selbstbewusstsein und Optimismus zeigen", fügte er hinzu.

An die Pegida-Demonstranten gewandt, die die Politiker zuvor mit Trillerpfeifen und Beschimpfungen empfangen hatten, sagte Lammert: "Diejenigen, die am Einheitsfeiertag "besonders laut pfeifen und schreien, die haben offenkundig das geringste Erinnerungsvermögen daran, in welcher Verfassung sich diese Stadt und dieses Land befanden, bevor die deutsche Einheit möglich wurde."

Lammert mahnte die Achtung der Grundwerte an. Wer "das Abendland gegen tatsächliche und vermeintliche Bedrohungen" verteidigen wolle, müsse "Mindestansprüchen der westlichen Zivilisation genügen". Dazu zählten Respekt und Toleranz sowie die Achtung der Meinungs- und Religionsfreiheit und des Rechtsstaats.

Auch Merkel forderte gegenseitigen Respekt. Für die "allermeisten Menschen in Deutschland" sei der Tag der Einheit nach wie vor "ein Tag der Freude, ein Tag der Dankbarkeit", sagte sie am Rande der Feier. Es sei aber "natürlich auch ein Tag, an dem wir 26 Jahre nach der Deutschen Einheit sehen, dass noch Probleme auf uns warten".

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich ( CDU) rief dazu auf, Demokratie und Vielfalt zu verteidigen. "Beschämt erleben wir, dass Worte die Lunte legen können: für Hass und Gewalt", sagte er in seiner Festrede und fügte hinzu: "Wir alle müssen dafür sorgen, dass die gefährliche Saat - auch die des Populismus - nicht aufgeht."

Zu den Pöbeleien von Pegida-Anhängern sagte ein Polizeisprecher, Trillerpfeifen und "Unmutsbekundungen" seien "Teil der politischen Kultur" und damit durch das Recht auf Meinungsäußerung gedeckt. Am Nachmittag zog dann ein Demonstrationszug von Pegida wie fast jeden Montag durch die Stadt. Die unabhängige Forschungsgruppe "durchgezählt" sprach von 4000 bis 4800 Teilnehmern.

Mit einem ökumenischen Gottesdienst in der Frauenkirche hatten zuvor die offiziellen Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit begonnen. Bereits am Samstag war die Einheitsfeier mit einem großen Bürgerfest gestartet.

Nach den Sprengstoffanschlägen auf eine Dresdner Moschee und ein Kongresszentrum am Montag vergangener Woche waren die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt worden. Allein am Montag waren etwa 2600 Polizisten im Einsatz, auch um die zahlreichen Demonstrationen abzusichern.

Gleichwohl gab es einige Zwischenfälle. Unbekannte zündeten in der Nacht zum Sonntag in Dresden drei Polizeiautos an. Die Polizei geht von einer politisch motivierten Tat aus. Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert wurde angepöbelt, weil er am Sonntag Vertreter islamischer Gemeinden zum islamischen Neujahrsfest ins Rathaus eingeladen hatte.

Unterdessen traf Merkel am Montag in Dresden die Familie des Imam, vor dessen Moschee vor einer Woche der Sprengsatz detoniert war. Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert auf seinem Twitter-Kanal mit. Bei dem Anschlag war niemand verletzt worden.