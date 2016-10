Einigung auf Eckpunkte zur Zukunft von Kaiser's Tengelmann erzielt

Im Schlichtungsverfahren um die Zukunft der verlustreichen Supermarktkette Kaiser's Tengelmann ist eine Einigung auf mehrere Eckpunkte erzielt worden. Das verlautete am Montag aus Verhandlungskreisen. Die Märkte von Kaiser's Tengelmann in Berlin sollen demnach an den Handelskonzern Rewe gehen, die in Bayern an Edeka; eine Abmachung für die Filialen in Nordrhein-Westfalen steht demnach noch aus.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) und der Vorsitzende der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, Frank Bsirske, luden für 14.20 Uhr zu einer Pressekonferenz in Berlin ein. Den Verhandlungskreisen zufolge gibt es in mehreren Punkten noch Verhandlungsbedarf. So sei noch kein Kaufpreis für die Kaiser's-Tengelmann-Filialen in Berlin vereinbart worden.

Tengelmann, Edeka und Rewe hatten sich vor einer Woche auf ein Schlichtungsverfahren unter Leitung von Altbundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) verständigt. Ziel ist ein Interessensausgleich zwischen den Unternehmen. Dadurch soll Rewe letztlich dazu bewegt werden, seine Beschwerde gegen die Sondergenehmigung von Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) für das Geschäft zwischen Edeka und Tengelmann zurückzunehmen.