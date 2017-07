Einjähriges Kind auf Gehweg von Auto erfasst und getötet

Ein Autofahrer ist in Hagen von der Straße abgekommen und in eine Fußgängergruppe gefahren. Dabei sei ein einjähriges Kind gestorben, teilte die Polizei in der nordrhein-westfälischen Stadt am Donnerstagabend mit. Seine Mutter erlitt einen Schock.

Das Kind starb demnach in einem Krankenhaus an seinen schweren Verletzungen. Ein weiteres vierjähriges Kind wurde bei dem Unfall schwer, eine ältere Frau Passantin leicht verletzt.

Den Angaben der Polizei zufolge war der 34-jährige Autofahrer beim Verlassen eines Kreisverkehrs von der Fahrbahn abgekommen. Zur möglichen Unglücksursache äußerten die Beamten sich zunächst nicht.