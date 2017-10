Einstige IS-Bastion Raka steht kurz vor ihrer Rückeroberung

Die einstige IS-Bastion Raka im Norden Syriens steht offenbar kurz vor ihrer vollständigen Rückeroberung. Die Kämpfe um Raka seien in ihre "Endphase" eingetreten, erklärte am Sonntag die kurdisch-arabische Allianz, die den IS in Raka bekämpft. Zuvor konnten die letzten noch verbliebenen Zivilisten die Stadt im Zuge einer Evakuierungsvereinbarung verlassen. Diese schließt auch einheimische IS-Kämpfer ein, nicht aber Dschihadisten aus dem Ausland.

Mehr als 3000 Zivilisten hätten als Teil der Vereinbarung Raka in der Nacht zum Sonntag verlassen können, sagte ein Sprecher der Allianz der Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) der Nachrichtenagentur AFP. Sie seien in Gebiete unter Kontrolle der SDF gebracht worden. In der Stadt gebe es mit Ausnahme von einigen Angehörigen der dort noch verschanzten Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) "keine Zivilisten" mehr.

Der IS hatte Raka im Januar 2014 erobert und später zur inoffiziellen Hauptstadt seines selbsternannten "Kalifats" gemacht. Im Juni marschierten Kämpfer der SDF mit Unterstützung der US-geführten Koalition in Raka ein. Inzwischen stehen rund 90 Prozent der Stadt unter ihrer Kontrolle.

Um bei den Kämpfen um die noch verbliebenen Gebiete unter IS-Kontrolle zivile Opfer zu vermeiden, hatten örtliche Führer mit einheimischen IS-Kämpfern in den vergangenen Tagen eine Vereinbarung zu deren Evakuierung ausgehandelt.

Diese sieht auch vor, dass syrische Dschihadisten die Stadt verlassen können. Nach Angaben des SDF-Sprechers Talal Sello machten insgesamt 275 syrische IS-Kämpfer und ihre Familien von dem Angebot Gebrauch. Wohin sie gebracht werden, sagte Sello nicht.

In Raka hielten sich jetzt noch "250 bis 300 ausländische Terroristen" auf, die entschieden hätten, bis zum Ende zu kämpfen, sagte der SDF-Sprecher. Auch einige ihrer Angehörige seien bei ihnen geblieben, fügte er hinzu, nannte aber keine Zahlen.

Details der Vereinbarung zwischen dem Zivilrat - der von den SDF eingesetzten Verwaltung Rakas -, Vertretern örtlicher Stämme und syrischen IS-Kämpfern blieben unklar. Teilweise hieß es, auch ausländische Dschihadisten könnten die Stadt verlassen. Am Sonntag erklärte der Zivilrat, ausschließlich syrische IS-Kämpfer hätten sich den SDF gestellt: "Um das klarzustellen: Der Zivilrat und die Stammesführer kümmern sich nicht um die ausländischen Kämpfer, für sie gibt es keine Gnade."

Die US-geführte internationale Koalition gegen den IS hatte sich vehement gegen eine Evakuierung von IS-Kämpfern aus dem Ausland ausgesprochen. "Wir halten daran fest: Entweder bleiben sie und kämpfen oder sie ergeben sich bedingungslos", sagte Sprecher Ryan Dillon am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. "Das letzte, was wir wollen, ist, dass sie in ihre Heimatländer zurückkehren können und dort weiteren Terror verbreiten."

Der IS gerät nach dem Irak auch in Syrien zunehmend in die Defensive. Seit vergangenem Jahr hat die Dschihadistenmiliz den Großteil der Städte und Gebiete unter ihrer Kontrolle verloren.

Am Samstag meldeten die syrischen Streitkräfte die Rückeroberung der Stadt Majadin in der Provinz Deir Essor. Die am westlichen Euphratufer gelegene Stadt stand ebenfalls seit 2014 unter IS-Kontrolle.