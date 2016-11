Elf Festnahmen nach Tod von marokkanischem Fischverkäufer in Müllpresse

Nach dem qualvollen Tod eines Fischverkäufers in einem Müllwagen sind in Marokko elf Verdächtige festgenommen worden. Sie wurden nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft am Dienstag einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Sie müssen sich nun wegen "fahrlässiger Tötung" verantworten, wie es in einer von der Nachrichtenagentur MAP verbreiteten Erklärung hieß. Der Tod des 31-jährigen Mouhcine Fikri löste landesweite Proteste aus.

Unter den Verdächtigen sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft mehrere Behördenmitarbeiter: zwei Beamte des Innenministeriums, ein Mitarbeiter und der Chef der Fischereibehörde sowie der leitende Arzt des Veterinäramts. Sie wurden ebenso wie drei Mitarbeiter der Müllabfuhr in Untersuchungshaft genommen.

Der 31-jährige Mouhcine Fikri war am Freitagabend in der Stadt Al-Hoceima in der nördlichen Berber-Region zu Tode gekommen, als er versuchte, die Beschlagnahmung und Zerstörung seiner Ware durch die zuständigen Behördenmitarbeiter zu verhindern und dabei in die Presse des Müllwagens geriet.

Nach Angaben von Innenminister Mohammed Hassad fanden Beamte in Fikris Auto eine "große Menge Schwertfisch", dessen Fang verboten ist. Daraufhin sei entschieden worden, "die illegale Ware zu zerstören". Das Innenministerium ordnete am Samstag eine Untersuchung der Todesumstände an.

Hinweise auf eine vorsätzliche Tat liegen nach Angaben der Staatsanwaltschaft nicht vor. Der Fahrer des Müllwagens sei von einem Kollegen aufgefordert worden, die Müllpresse anzuschalten, offenbar ohne zu wissen, "dass sich Fikri mit mehreren anderen Personen im Laderaum aufhielt". Der Fischer sei aber von niemandem bedroht worden.

Der Tod des Fischhändlers löste Proteste in ganz Marokko aus. An der Beerdigung in Al-Hoceima beteiligten sich am Sonntag tausende Menschen. Auch in Casablanca, Marrakesch und der Hauptstadt Rabat gab es Proteste. Am Montag gingen in Al-Hoceima erneut hunderte Schüler auf die Straße. Einige Demonstranten warfen den Beteiligten vor, die Müllpresse absichtlich angeschaltet und Fikri so getötet zu haben.

Al-Hoceima war eine der Hochburgen der Massenproteste, die es im Zuge des "Arabischen Frühlings" auch in Marokko gegeben hatte. Einer der Auslöser der damaligen Bewegung war die Selbstverbrennung eines Straßenverkäufers in Tunesien, dessen Ware beschlagnahmt worden war.