Elf Prozent des deutschen Bruttoinlandsprodukts fließen ins Gesundheitssystem

Mehr als jeder zehnte in Deutschland erwirtschaftete Euro wird im Gesundheitssystem ausgegeben. Der Anteil der Gesundheitsausgaben am deutschen Bruttoinlandsprodukt lag im vergangenen Jahr bei 11,1 Prozent, wie die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) am Mittwoch in Berlin mitteilte. Damit sei Deutschland zusammen mit Schweden, das es ebenfalls auf 11,1 Prozent bringe, Spitze innerhalb der EU.

In die Zählung flossen laut OECD sowohl staatliche als auch private Ausgaben ein, wobei die öffentlichen Ausgaben mit mehr als neun Prozent den Löwenanteil der Gesamtsumme ausmachten. Das deutsche BIP lag 2015 preisbereinigt bei rund 3,03 Billionen Euro. Die Gesamtsumme der Ausgaben für Gesundheitsleistungen lag demnach bei 336,3 Milliarden Euro.

Der EU-Durchschnitt liegt bei 9,9 Prozent des jeweiligen nationalen BIP - bei massiven Unterschieden. Während Frankreich mit elf Prozent und die Niederlande mit 10,8 Prozent einen ähnlich großen Anteil ihrer Jahreswertschöpfung in die Gesundheitssysteme steckten wie Deutschland, waren es in Griechenland 8,2 Prozent und in Rumänen nur fünf Prozent.

Als Grund für die vergleichsweise hohe Ausgabenquote in Deutschland nannte die OECD in ihrer Untersuchung "Gesundheit auf einen Blick: Europa 2016" die flächendeckende, gute Verfügbarkeit medizinischer Infrastrukturen und Dienstleistungen. Unter anderem gebe es mehr Ärzte und Krankenpfleger pro Kopf der Bevölkerung als im EU-Schnitt - ebenso wie den höchsten Bestand an Krankenhausbetten sowie Magnetresonanztomografen pro Bürger.

Ein Faktor seien allerdings auch die relativ hohen Operations- und Klinikeinweisungsraten, erklärte die auf internationale Vergleichsuntersuchungen spezialisierte Organisation. Das sei teilweise durch demografische Faktoren zu erklären, begründe sich zum Teil aber auch durch länderspezifische Differenzen in den klinischen Behandlungsrichtlinien und -praktiken. So würden in Deutschland bei Arterienverstopfungen am Herzen pro Kopf der Bevölkerung die mit weitem Abstand meisten Bypasseingriffe aller EU-Staaten vorgenommen.