Elf Spiele ohne Niederlage: Schalke setzt mit B-Team Erfolgsserie fort

Auch mit einem B-Team hat Schalke 04 seine Erfolgsserie fortgesetzt. Ohne die meisten Stammkräfte bezwangen die bereits als Gruppensieger feststehenden Königsblauen in der Europa League Frankreichs Tabellenführer OGC Nizza mit 2:0 (1:0) und feierten im elften Pflichtspiel in Folge ohne Niederlage den neunten Sieg. Bis zum Vereinsrekord aus dem Jahr 1977 müssten die Gelsenkirchener allerdings auch in den nächsten sechs Partien ungeschlagen bleiben.

Der Ukrainer Jewgeni Konopljanka (14.) und Dennis Aogo (80.) per Foulelfmeter erzielten vor 51.504 Zuschauern die Tore. Die Schalker, die auch ihr insgesamt 17. Gruppenspiel in der Europa League nicht verloren, schraubten ihre Bilanz in der Gruppe I auf 15 Punkte und 9:1 Tore. Trainer Markus Weinzierl gab mehreren Talenten eine Chance und schonte seine wichtigsten Spieler für das Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) gegen Darmstadt 98: "Natürlich ist die Bundesliga jetzt wichtiger, weil wir noch hinterherhinken und Punkte gutmachen müssen."

Weil der Gruppensieg längst feststand, hatte der Coach fast der kompletten Stammformation eine Pause gegönnt. Nur Torhüter Ralf Fährmann, Innenverteidiger Naldo und Mittelfeldspieler Max Meyer standen wie schon beim 1:0 beim VfL Wolfsburg am vergangenen Samstag in der Startelf. Zu seinem ersten Profieinsatz kam der 19-jährige Bernard Tekpetey und holte in der Schlussphase gleich den Elfmeter für die Schalker heraus, als Vincent Koziello zu hart in den Zweikampf ging. In der Nachspielzeit sah Tekpetey nach einem harten Einsteigen die Gelb-Rote Karte (90.+3). Ex-Nationalspieler Gerald Asamoah hatte ihn im Februar aus Ghana nach Gelsenkirchen gelockt.

Auch der 20-jährige Thilo Kehrer, mit zuvor zwei Minuten Profifußball in seiner Vita, gehörte erstmals zur Anfangsformation. Auf der Bank saß unter anderem Weltmeister Benedikt Höwedes, der bis dato noch keine Pflichtspielminute in dieser Saison verpasst hatte.

Der Kapitän sah, dass ohne die Stammkräfte zunächst die Abstimmung fehlte und die deutlich eingespielteren Gäste besser kombinierten. Bei einem Lattenschuss von Anastasios Donis hatte Schalke Glück (13.), ebenso eine Minute später, als OGC-Torhüter Yoan Cardinale bei einem abgefälschten Meyer-Schuss patzte und Konopljanka zum 1:0 abstaubte.

Weinzierl, der trotz der vorzeitigen Qualifikation für die K.o.-Runde das bedeutungslose Spiel "nicht abschenken" wollte, gestikulierte wild an der Seitenlinie, weil sein Team auch nach der Führung Probleme hatte. Nizza kam ohne den verletzten Starstürmer Mario Balotelli aber kaum gefährlich vor das Schalker Tor und setzte auf Distanzschüsse.

Nach der Pause kam auch der 18-jährige Fabian Reese zu seinem Europapokaldebüt. Nationalspieler Meyer hatte sich erneut eine Sprunggelenkverletzung zugezogen. Bei den Neulingen schwanden mit zunehmender Spielzeit Nervosität und Unsicherheit. Schalke dominierte mehr und mehr das Geschehen. Neun Minuten vor Schluss kam auch Donis Avdijaj zu seinem Profidebüt. Er ersetzte den erst 20 Minuten zuvor eingewechselten Nabil Bentalep, der leicht angeschlagen vom Feld musste.