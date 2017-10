Elton John beendet seine Dauershow in Las Vegas

Mit einer abschließenden Konzertstrecke beendet Popstar Elton John Mitte Mai kommenden Jahres seine Dauershow in der US-Casinometropole Las Vegas. Nach insgesamt 207 Auftritten verteilt über rund sechs Jahre soll am 19. Mai Schluss sein mit "The Million Dollar Piano", teilte das Casino "Caesar's Palace" am Montag mit. Auf der Bühne "The Colosseum" des Vergnügungstempels spielte der britische Superstar immer wieder seine Hits begleitet von einer opulenten Show auf dutzenden Videobildschirmen. Bereits zwischen 2004 und 2009 gastierte John mit "The Red Piano" in Las Vegas.

Die Poplegende war erst in der vergangenen Woche wieder in die Glücksspielmetroploe zurückgekehrt. Der 70-Jährige hatte in diesem Jahr eine Reihe von Konzerten aus Krankheitsgründen absagen musste. Das Ende der Show erfolgt aber offenbar nicht aus gesundheitlichen Gründen. Dauershows in Las Vegas ohne die Mühen und Zwänge von Tourkalendern, Reisen sowie Transportkosten und Bühnenarbeiten sind für auserwählte Alt-Rocker und Popstars attraktive Einnahmequellen.