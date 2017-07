Entschädigungslösung für Gewaltopfer in Hamburg "in den nächsten Tagen"

Die Entschädigungslösung für die Opfer der Krawalle in Hamburg soll "in den nächsten Tagen" stehen. Darauf könnten sich die Betroffenen verlassen, sagte eine Sprecherin des Bundesfinanzministeriums am Montag in Berlin. Die Gespräche darüber zwischen dem Bund und der Hansestadt hätten am Sonntag begonnen; sie verliefen "sehr gut, sehr eng und sehr partnerschaftlich".

Einzelheiten stünden noch nicht fest, sagte die Sprecherin weiter. Ansprechpartner für die Geschädigten solle aber die Stadt Hamburg sein, "der Bund wird sich finanziell beteiligen". Es gehe darum, finanzielle Hilfe für die "Opfer von Gewalt" und für die "Beseitigung von Schäden" zu leisten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte nach dem von Gewaltausbrüchen überschatteten G20-Gipfel in Hamburg den Betroffenen schnelle und unbürokratische Hilfe zugesagt. Randalierer hatten unter anderem Scheiben zertrümmert, Autos angezündet und Läden verwüstet.