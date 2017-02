Entscheidende Passagen von Böhmermanns Erdogan-Schmähgedicht bleiben verboten

Entscheidende Bestandteile des Schmähgedichts des Satirikers Jan Böhmermann über den türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bleiben verboten. Das Hamburger Landgericht bestätigte am Freitag seine frühere Eilentscheidung und untersagte dem Fernsehmoderator weiterhin, Passagen etwa mit Bezug auf sexuelle Handlungen zu wiederholen. Böhmermanns Anwalt kündigte Berufung dagegen an.

Satire dürfe für sich einen großen Freiraum beanspruchen, sei nach den Maßstäben des Bundesverfassungsgerichts "aber nicht schrankenlos", betonte die Vorsitzende Richterin Simone Käfer bei der Urteilsverkündung. Sie könne mit dem Persönlichkeitsrecht eines Menschen kollidieren, was eine Abwägung erforderlich mache. Die vom Verbot erfassten Passagen des Gedichts müsse Erdogan "nicht mehr hinnehmen".

Weniger drastische Teile des Gedichts nahm das Gericht allerdings aus. Insofern war auch Erdogan in dem Zivilprozess nicht vollständig erfolgreich. Er wollte mit seiner Unterlassungsklage ursprünglich erreichen, dass das Gedicht insgesamt verboten wird.

Mit seinem Beschluss im sogenannten Hauptsacheverfahren blieb die Kammer exakt ihrer juristischen Linie aus dem vorgeschalteten Eilverfahren vom Mai vergangenen Jahres treu. Das nun gefällte Urteil (Az. 324 O 402/16) ist allerdings nicht rechtskräftig.

Böhmermanns Rechtsanwalt Christian Schertz kündigte noch am Freitag an, den Beschluss vor dem Oberlandesgericht (OLG) anzufechten. Die Richter hätten die Kunstfreiheit bei ihrem Beschluss erneut "nicht hinreichend berücksichtigt", erklärte er in Berlin.

Schertz zeigte sich überzeugt, dass die Entscheidung "spätestens in der übernächsten Instanz" gekippt werde. Erdogans Anwalt Michael-Hubertus von Sprenger begrüßte das Urteil. "Ich bin in hohem Maße zufrieden", sagte er der Nachrichtenagentur AFP in München. "Hier zeigt sich der Rechtsstaat." 80 Prozent des Gedichts seien vom Verbot erfasst.

Das von Böhmermann im März 2016 vor bald einem Jahr in seiner ZDF-Sendung "Neo Magazin Royale" vorgetragene Gedicht hatte hohe Wellen geschlagen und veranlasste Erdogan, an verschiedenen Fronten juristisch aktiv zu werden. Die von ihm per Anzeige ausgelösten strafrechtlichen Ermittlungen wegen Beleidigung stellte die Staatsanwaltschaft später aber ein. Im Zivilrecht gelten generell allerdings häufig andere juristische Maßstäbe.

Böhmermanns Schmähgedicht sorgte auch für erhebliche politische Kontroversen, weil die Bundesregierung die strafrechtlichen Ermittlungen gegen den Moderator genehmigt hatte. Dafür zog sie scharfe Kritik auf sich. Heftige Reaktionen gab es auch auf das Urteil des Hamburger Gerichts vom Freitag. Der Deutsche Journalistenverband sprach von einer Einschränkung der Satirefreiheit und rief dazu auf, es unbedingt anzufechten.

Das Gericht bezog sich in seiner Ausführungen insbesondere auf jene Zeilen des Gedichts, in denen Erdogan mit sexuellen Verhaltensweisen wie Sodomie oder Pädophilie in Verbindung gebracht worden war. Aus dem Zusammenhang sei zwar ersichtlich, dass diese keinerlei realen Bezug hätten, betonte Käfer. "Beleidigungen und Beschimpfungen muss der Betroffene aber nicht schon deshalb hinnehmen, weil sie ersichtlich nicht ernst gemeint sind."

Böhmermanns Anwalt betonte stets, das Gedicht sei eine satirische Auseinandersetzung mit Erdogan und dessen umstrittenem Vorgehen gegen Gegner und müsse daher in diesem Kontext bewertet werden. Das Gericht tat dies nach eigenen Angaben. Erdogans Umgang mit Kritikern habe bei der Abwägung ebenso eine Rolle gespielt wie die Tatsache, dass sich der Kläger als Staatschef "besonders heftige Kritik" gefallen lassen müsse.