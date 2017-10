Entwicklungsminister Müller möchte im Amt bleiben

Bundesentwicklungsminister Gerd Müller (CSU) will sein Amt auch in den kommenden vier Jahren weiter ausüben. "Ich möchte gerne auch in der neuen Legislaturperiode das weiterführen, was ich begonnen habe", sagte Müller den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland vom Montag. "Als Entwicklungsminister braucht man eine gewisse Erfahrung und Vertrauen zu den Partnern. Die habe ich in den vergangenen Jahren gewinnen dürfen, und genau da würde ich gern weitermachen."

Mit Blick auf die am Mittwoch beginnenden Sondierungsgespräche zwischen Union, FDP und Grünen forderte der Minister ein stärkeres Engagement Deutschlands und Europas in Afrika. "Auf der Basis unseres Marshallplankonzepts muss dies in den Koalitionsverhandlungen ein Schwerpunkt werden", sagte er. Dazu gehörten "eine Stärkung des Entwicklungsministeriums, ein Bildungs- und Investitionspakt Deutschlands und der EU mit Afrika und faire Rahmenbedingungen für den Handel".