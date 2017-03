Erdogan: Moral der Niederlande durch Srebrenica gebrochen

Im Streit um die Wahlkampfauftritte türkischer Minister in den Niederlanden hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan dem Land sein Versagen beim Massaker von Srebrenica vorgehalten. "Wir kennen die Niederlande und die Niederländer vom Massaker in Srebrenica", sagte Erdogan am Dienstag bei einer Rede im Präsidentenpalast in Ankara. "Wir wissen, wie sehr ihre Moral durch die 8000 Bosnier, die massakriert worden sind, gebrochen wurde."

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte wies die Äußerungen umgehend scharf zurück und warf Erdogan eine "abscheuliche Verfälschung der Geschichte vor". Der türkische Präsident "heizt die Situation weiter an", sagte Rutte laut der Nachrichtenagentur ANP. "Wir werden uns nicht auf dieses Niveau begeben. Es ist völlig inakzeptabel."

Ein niederländisches Blauhelmkontingent war während des Bürgerkriegs in Bosnien in der Enklave von Srebrenica stationiert, hatte aber im Juli 1995 nicht verhindern können, dass bosnische Serben dort rund 8000 muslimische Männer und Jungen ermordeten. In den Niederlanden wird das Versagen ihrer Soldaten in Srebrenica bis heute als Trauma empfunden.

"Niemand sollte uns Lehren in Zivilisation erteilen", sagte Erdogan in der Rede am Dienstag, in der er den Niederlanden auch "Staatsterrorismus" vorwarf und weitere Sanktionen ankündigte. Das türkische Außenministerium hatte zuvor angekündigt, alle bilateralen Begegnungen ab Ministerebene bis auf weiteres auszusetzen.

Der Streit zwischen den beiden Nato-Partnern war eskaliert, nachdem die Niederlande dem türkischen Außenminister Mevlüt Cavusoglu am Samstag die Landeerlaubnis verweigert und Familienministerin Fatma Betül Sayan Kaya des Landes verwiesen hatten, weil sie versucht hatte, im türkischen Konsulat in Rotterdam für die Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei zu werben.