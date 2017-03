Erdogan wirft den Niederlanden "Staatsterrorismus" vor

Im Streit um die Absage mehrerer Wahlkampfauftritte türkischer Minister hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan den Niederlanden "Staatsterrorismus" vorgeworfen. Bei einer Rede im Präsidentenpalast in Ankara drohte Erdogan den Niederlanden zudem mit "neuen Maßnahmen", um das Land zu bestrafen. Zuvor hatte das Außenministerium erklärt, alle Begegnungen ab Ministerebene auszusetzen.

Erdogan rief die Türken zudem erneut dazu auf, beim Referendum über die Einführung des Präsidialsystems am 16. April mit Ja zu stimmen, da dies die beste Antwort für "die Feinde der Türkei" sei. Mit der umstrittenen Verfassungsreform will der türkische Präsident seine Machtfülle zementieren. Seit Wochen gibt es heftigen Streit um Wahlkampfauftritte türkischer Minister, die in Deutschland und anderen EU-Staaten bei türkischen Bürgern für das Ja werben wollen.