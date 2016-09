Erler: Parlamentswahl in Russland keine Gefahr für das System

Die Führung in Moskau hat vor der Parlamentswahl am Sonntag nach Einschätzung des Russlandbeauftragten der Bundesregierung, Gernot Erler (SPD), alles daran gesetzt, ein Szenario mit wochenlangen Protesten wie nach der Wahl 2011 zu vermeiden. Moskau wolle diesmal "sichtbar einen möglichst guten Eindruck" machen, sagte Erler AFP. Deshalb sei etwa die ehemalige Menschenrechtsbeauftragte Ella Pamfilowa an die Spitze der Wahlkommission gesetzt worden.

Fast 110 Millionen Russen sind am Sonntag aufgerufen, die 450 Abgeordneten der Staatsduma in Moskau zu wählen. Mehr als 6500 Kandidaten aus 14 Parteien konkurrieren um die Mandate. Die Partei Einiges Russland von Präsident Wladimir Putin, der persönlich eine Zustimmungsquote von um die 80 Prozent hat, dürfte wieder deutlich stärkste Kraft werden.

Erler geht davon aus, dass letztlich wieder nur die vier großen Parteien, darunter die "Systemopposition", den Sprung in die Staatsduma schaffen und echte Oppositionsparteien wie Jabloko oder Parnas keine Chancen haben.

Der zu erwartende Wahlsieg dürfte Putin den Weg für eine vierte Amtszeit als Präsident ab 2018 ebnen. Nach der Parlamentswahl 2011 hatte es wochenlang Massenproteste gegeben. Damals gingen zehntausende Russen auf die Straßen und prangerten nicht nur Wahlfälschungen, sondern das komplette System von Putins "gelenkter Demokratie" an.

Nach dem Urnengang am Sonntag rechnet Erler hingegen nicht mit großen Demonstrationen. Die Opposition sei nach den Protesten 2011 massiv eingeschüchtert worden. Jeder, der sich einmische, "steht mit einem Bein im Gefängnis".

Auch deute die Stimmung in Russland "eher nicht" auf Proteste hin. Das Interesse an der Wahl sei "auffällig gering", die Menschen erwarteten sich nichts davon. "Jeder weiß, dass die Duma kein entscheidender Faktor in der Politik ist."

"Es besteht keine Gefahr für das System", sagte Erler. Soziale und ökonomische Probleme in der Bevölkerung hätten allerdings eine "gewisse Nervosität" bei einigen Politikern ausgelöst.

Probleme mit den Renten, der Auszahlung von Löhnen und die Rubelabwertung könnten daher eventuell zu Stimmenverlusten führen. Positiv verbuche ein Großteil der Bevölkerung dagegen Putins Politik der Stärke, wie er sie mit der Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim im Frühjahr 2014 oder dem militärischen Eingreifen in Syrien demonstriert habe.

Beobachtet werden die Wahlen in dem riesigen Land von rund 500 Vertretern des OSZE-Büros für Demokratische Institutionen und Menschenrechte (Odihr). Erstmals bei einer russischen Wahl wird auch auf der Krim abgestimmt. Wegen der international nicht anerkannten Annexion sind dort keine OSZE-Beobachter vor Ort.

Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff, forderte, "dass unabhängige Wahlbeobachter auch am Wahltag uneingeschränkt arbeiten können, damit die Oppositionsparteien wenigstens den Hauch einer Chance haben". Die liberalen Kräfte von Jabloko und Parnas stünden aufgrund mangelnden Zugangs zu den Medien, fehlender Finanzierungsquellen und bürokratischer Hürden ohnehin vor einer fast unmöglichen Aufgabe.

Unregelmäßigkeiten bei den Auszählungen der Stimmen müssten unbedingt verhindert werden, forderte Lambsdorff. "Jeglicher Anschein von Legitimität und einem freien Wahlkampf wird zur Farce, wenn es wie 2011 erneut zu Wahlfälschungen kommt."