Ermittler haben Zweifel an Schuld des in Berlin festgenommenen Verdächtigen

Nach der Festnahme eines Verdächtigen wegen des Anschlags auf den Berliner Weihnachtsmarkt haben die Ermittler inzwischen Zweifel an dessen Schuld. "Es ist nach meinem Stand unsicher, ob es wirklich der Fahrer war", sagte der Berliner Polizeipräsident Klaus Kandt am Dienstag vor Journalisten. Am Vorabend war ein Lkw in die Menge auf einem Berliner Weihnachtsmarkt gefahren - insgesamt zwölf Menschen starben. Ein Mann, der das Fahrzeug gesteuert haben soll, war wenig später festgenommen worden.

Die Zeitung "Die Welt" zitierte am Dienstag einen hochrangigen Berliner Polizisten mit den Worten: "Wir haben den falschen Mann." Die Berliner Polizei rief die Bürger wieder zu erhöhter Wachsamkeit auf und bat darum, verdächtige Beobachtungen zu melden.

Zuvor hatte Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) mitgeteilt, dass der Festgenommene eine Tatbeteiligung bestreite. Bei ihm handele es sich um einen Pakistaner, der Ende 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen sei.

Unter Berufung auf hochrangige Polizeikreise hieß es in der "Welt" weiter, es gebe damit eine neue Lage. "Denn der wahre Täter ist noch bewaffnet auf freiem Fuß und kann neuen Schaden anrichten." Die Bereitschaftspolizei der Hauptstadt und die Spezialkräfte der Polizei seien bereits informiert worden.

In dem Todes-Lkw war ein Mann aus Polen vermutlich erschossen aufgefunden worden. Bei ihm soll es sich um den ursprünglichen Fahrer des Lastwagens handeln.

Über Twitter wandte sich die Berliner Polizei an die Bevölkerung: "Der festgenommene Tatverdächtige streitet derzeit die Tat am Breitscheidplatz ab. Wir sind daher besonders wachsam. Seien Sie es bitte auch."

Bei der Anschlags-Fahrt am Montagabend wurden auf dem Weihnachtsmarkt elf Menschen getötet, mit dem im Fahrzeug aufgefundenen Polen sind es zwölf Tote. Der eigentliche Todesfahrer floh, die Behörden gingen zunächst jedoch davon aus, ihn festgenommen zu haben, als der Pakistaner gefasst wurde.