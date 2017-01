Ermittler untersuchen bei Neusser Terrorverdächtigem beschlagnahmte Gegenstände

Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Terrorverdächtigen im nordrhein-westfälischen Neuss untersuchen die Ermittler derzeit die beschlagnahmten Beweismittel. "Die Auswertung der sichergestellten Gegenstände läuft", sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA) in Düsseldorf am Montag. Es gebe aber noch keine Ergebnisse.

Der 21-Jährige war am Samstag von einem Spezialeinsatzkommando in seiner Wohnung in Neuss festgenommen worden, er sitzt inzwischen wegen des Verdachts der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Straftat in Untersuchungshaft. Der Mann hatte nach Angaben des LKA Kontakt zu einem 17-Jährigen, der am Freitag in der österreichischen Hauptstadt Wien festgenommen wurde, weil er dort einen Anschlag geplant haben soll.