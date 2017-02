Ermittler verhindern mit Razzia bei Göttinger Islamisten offenbar Anschlag

Durch eine Großrazzia gegen Mitglieder der radikalislamischen Szene in Göttingen haben die Behörden nach eigenen Angaben einen womöglich unmittelbar bevorstehenden Anschlag verhindert. Bei der Aktion am Donnerstagmorgen wurden zwei polizeibekannte Gefährder in Gewahrsam genommen und unter anderem eine scharfgemachte Schusswaffe sowie IS-Flaggen gefunden. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius bezeichnete die Pläne für ein Attentat als "sehr konkret".

Nach Angaben der Göttinger Polizei rückten 450 Angehörige von Spezialeinsatzkommandos, Bereitschaftspolizisten und Ermittler zu einer koordinierten Durchsuchungs- und Zugriffsaktion an elf unterschiedlichen Adressen in Göttingen und einem Objekt im nordhessischen Kassel aus. Zuvor hatten sich demnach Hinweise darauf verdichtet, dass die seit längerem im Visier einer Ermittlungsgruppe stehenden zwei islamistischen Gefährder konkrete Vorbereitungen für einen Anschlag trafen.

"Die Gefahrenlage war deutlich", betonte Göttingens Polizeipräsident Uwe Lührig vor Journalisten. Es seien "Vorbereitungshandlungen" erkannt worden, die einen schnellen Einsatz zur Abwehr von Gefahren für die Bevölkerung erfordert hätten.

Nach Angaben des Leiters der Göttinger Kriminalpolizei, Volker Warnecke, planten die Männer einen Anschlag und hätten diesen "jederzeit" begehen können. Pistorius betonte vor Journalisten in Cuxhaven, die Planungen seien "sehr konkret" gewesen. Es sei allerdings noch offen, ob sie sich schon einen bestimmten Zeitpunkt festgelegt hätten.

Bei den festgesetzten Verdächtigen handelt es sich um einen 27-Jährigen Algerier und einen 23-Jährigen mit nigerianischer Staatsangehörigkeit, die zur örtlichen salafistischen Szene gehören und von den Behörden als Gefährder eingestuft werden. Sie waren der Polizei zufolge schon seit dem vergangenen Jahr im Visier einer Ermittlungsgruppe. Sie sind in Deutschland geboren und leben seit langem mit ihren Familien in Göttingen.

Bei den Durchsuchungen bei den beiden Verdächtigen und in ihrem persönlichen Umfeld beschlagnahmten die Ermittler unter anderem auch eine ursprünglich legale, aber wieder scharf gemachte Schusswaffe sowie scharfe Munition. Bei einer zweiten Schusswaffe stand zunächst noch nicht fest, ob sie ebenfalls scharf gemacht wurde. Zudem wurden auf Flaggen der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) gefunden.

Ob die scharf gemachte Schusswaffe für den Anschlag verwendet werden sollte, stand noch nicht abschließend fest. Dies sei "im Kalkül der Täter" gewesen, sagte Warnecke. Das gleiche habe allerdings auch für andere Szenarien gegolten, wie die Bundesrepublik sie zuletzt schon erlebt habe. Im Dezember war ein islamistischer Attentäter in Berlin etwa mit einem Lastwagen über einen Weihnachtsmarkt gefahren und hatte zwölf Menschen getötet.

Die Verdächtigen hatten nach Angaben der Ermittler Kontakte zu anderen Salafisten und Gefährdern in Niedersachsen und darüber hinaus. Ob auch Kontakte etwa zum IS in Syrien bestanden, sei noch unklar. Nähere Angaben zu den Anschlagszielen wollten die Behörden nicht machen. Diese hätten sich aber "nicht nur auf Göttingen bezogen", sagte Lührig.

Die Festgenommenen kamen aufgrund eines richterlichen Beschlusses zur Gefahrenabwehr, der dem Einsatz zu Grunde lag, in sogenannten Langzeitgewahrsam. Ob die Staatsanwaltschaft im Zuge der weiteren Ermittlungen darüber hinaus einen Untersuchungshaftbefehl beantragt, blieb zunächst noch offen. Polizei und Pistorius betonten, es sollten "aufenthaltsbeendende Maßnahmen" eingeleitet werden. Ziel sei, sie schnell abzuschieben, sagte der Minister.