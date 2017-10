Erneut Journalist in Mexiko ermordet

Erneut ist in Mexiko ein Journalist ermordet worden - der Fotoreporter ist bereits der elfte getötete Journalist in dem von Drogenkriminalität und Korruption geplagten Land in diesem Jahr. Die Leiche des Reporters Edgar Daniel Esqueda wurde nach Regierungsangaben am Freitag nahe dem Flughafen von San Luis Potosí im Norden des Landes gefunden. Laut Medienberichten war die Leiche gefesselt und wies Folterspuren auf.

Einem behördlichen Schutzprogramm für Journalisten zufolge hatte Esqueda in der Vergangenheit Drohungen erhalten. Er war am Donnerstag von als Polizisten verkleideten Männern entführt worden.

Am Freitag demonstrierten Kollegen des Reporters vor der Regionalregierung in San Luis Potosí und forderten einen besseren Schutz für Journalisten. Laut Menschenrechtlern wurden allein in diesem Jahr bereits elf Journalisten in Mexiko ermordet. Seit dem Jahr 2000 gab es mehr als einhundert Morde an Journalisten in dem Land. Mehr als 90 Prozent der Fälle wurden nicht aufgeklärt.