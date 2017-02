Erneut massive Warnstreiks tausender Beschäftigter im öffentlichen Dienst

Kurz vor den neuen Tarifgesprächen im öffentlichen Dienst der Länder haben sich am Dienstag nach Angaben der Gewerkschaft Verdi weit mehr als 15.000 Beschäftigte an Warnstreiks und Protestaktionen beteiligt. Zum Auftakt einer neuen Welle von Arbeitsniederlegungen kam es in Berlin, Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt und Hamburg zu befristeten Ausständen.

Allein in Berlin legten demnach mehr als 8000 Beschäftigte die Arbeit nieder. Die meisten Kindertagesstätten blieben laut Verdi geschlossen, viele Horte und Bezirksämter arbeiteten laut Verdi nur eingeschränkt.

In Baden-Württemberg streikten demnach mehr als 4000 Beschäftigte verschiedener Behörden, Kliniken, Universitäten oder Autobahnmeistereien. In Bayern traten 2500 Angestellte in den Warnstreik, in Sachsen-Anhalt waren es 1500. Vielerorts gab es Demonstrationszüge von Verdi und anderen Gewerkschaften des öffentlichen Diensts.

Schon in der vergangenen Woche hatte es in zahlreichen Bundesländern massive Warnstreiks gegeben. Nach zwei ergebnislosen Verhandlungsrunden wollen sich die Vertreter der Gewerkschaften und der Bundesländer ab Donnerstag in Potsdam zu weiteren Tarifgesprächen treffen.

Die Gewerkschaften fordern ein Lohnplus von sechs Prozent. Die in einer Tarifgemeinschaft zusammengeschlossenen 15 Bundesländer lehnten dies bislang ab. Hessen verhandelt separat.

"Zwei Verhandlungstermine sind ergebnislos verlaufen - w wenn verhandeln nichts nützt, muss gehandelt werden", erklärte die Verdi-Landesbezirkschefin für Berlin und Brandenburg, Susanne Stumpenhusen, am Dienstag bei einer Kundgebung vor dem Brandenburger Tor.

Am Mittwoch sollen die Warnstreiks in Berlin und Thüringen fortgesetzt werden. In der Hauptstadt ist laut Verdi erneut vor allem der Sozial- und Erziehungsdienst betroffen. In Thüringen wollen dagegen Mitarbeiter von Hochschulen und der Autobahnmeistereien streiken.

Bei den Verhandlungen geht es um die Bezüge von mehr als 800.000 Angestellten der Länder. Verdi zufolge soll das Ergebnis außerdem auf Beamte und Versorgungsempfänger übertragen werden. Damit sind letztendlich 2,2 Millionen Beschäftigte von dem Ausgang betroffen.