Erneut Proteste gegen Regierung in Rumänien

In Rumänien haben erneut tausende Menschen am siebten Tag in Folge gegen die Regierung demonstriert. In der Hauptstadt Bukarest gingen rund 10.000 Demonstranten auf die Straße. Auf Transparenten wurde die Regierung von Ministerpräsident Sorin Grindeanu zum Rücktritt aufgefordert.

"Rücktritt! Rücktritt!", skandierten viele Demonstranten lautstark. "Wir wollen nicht unsere Nächte hier verbringen, aber wir können der Regierung nicht länger vertrauen", sagte ein Demonstrant der Nachrichtenagentur AFP. Auch in anderen rumänischen Städten gab es erneut Kundgebungen.

Am Sonntag waren landesweit rund eine halbe Million Menschen auf die Straßen gegangen. Am Montagabend fiel die Beteiligung geringer aus. Regierungschef Grindeanu hatte nach den Massendemonstrationen die Bevölkerung zur Ruhe aufgerufen und erklärt, er habe die Botschaft der Demonstranten "verstanden".

Die Proteste entzündeten sich an einem Dekret zur Strafminderung bei Korruption. Grindeanu kündigte am Samstag die Rücknahme des Dekrets an. Auch Präsident Klaus Iohannis hatte sich gegen die Pläne der Regierung ausgesprochen. Der Staatschef, der mit dem Versprechen angetreten war, das ärmste EU-Land während seiner fünfjährigen Amtszeit von Korruption zu befreien, sprach von einem "Skandal". Am Dienstag will Iohannis sich im Parlament in Bukarest äußern.