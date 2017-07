Erneute Krawalle in Hamburg - Polizei setzt Wasserwerfer gegen Steinewerfer ein

Nach dem G20-Gipfel in Hamburg gibt es erneut Krawalle. "Störer" hätten im Bereich des Neuen Pferdemarkts am Rande des Schanzenviertels mit Steinen geworfen, teilte die Hamburger Polizei am späten Samstagabend über den Kurzmitteilungsdienst Twitter mit. Außerdem seien Sachbeschädigungen gemeldet worden. Die Einsatzkräfte seien daher vorgerückt und hätten Wasserwerfer eingesetzt, hieß es weiter.

Bereits seit Donnerstagabend gab es anlässlich des Gipfeltreffens der 20 großen Industrie- und Schwellenländer Krawalle. Randalierer zündeten Autos an, beschädigten und plünderten Geschäfte und bewarfen Polizisten mit Böllern, Steinen und Flaschen. Mehr als 200 Beamte wurden verletzt, es gab hunderte Fest- und Ingewahrsamnahmen.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) kritisierte die Gewalt scharf und lobte die Einsatzkräfte. Es wurde allerdings auch Kritik an der Polizei laut.