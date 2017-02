Erneute Massenproteste in Rumänien gegen die Regierung

In Rumäniens Hauptstadt Bukarest haben sich am Samstag erneut zahlreiche Demonstranten zum Protest gegen die Regierung eingefunden. Mehrere zehntausend Rumänen versammelten sich vor dem Sitz der Regierung in der Hauptstadt, um ihrem Unmut über die Lockerung der Anti-Korruptionsregeln Luft zu machen. Kinder hielten rumänische oder europäische Flaggen in den Händen, viele Familien waren unter den Protestierenden.

Die Menschenmenge zog zum Sitz des Parlaments und machte mit Trillerpfeifen und Vuvuzelas in den Nationalfarben lautstark auf sich aufmerksam. Später sollte eine Menschenkette gebildet werden. Schon am Freitagabend hatten landesweit etwa 250.000 Menschen demonstriert, in der Hauptstadt Bukarest versammelten sich etwa 100.000 Demonstranten.

Die Bürger demonstrierten am Samstag den fünften Tag in Folge gegen die rumänische Regierung. Die Führung hatte am Dienstag per Dekret mehrere Vergehen für straffrei erklärt. Amtsmissbrauch wird zudem nur noch mit Gefängnis bestraft, wenn der Streitwert über 44.000 Euro liegt. Darüber hinaus plant die Regierung eine Amnestie von Straftätern, die zu weniger als fünf Jahren Gefängnis verurteilt wurden. Von den Regeln würden auch viele Politiker profitieren.

Der Vorsitzende der sozialdemokratischen Regierungspartei in Rumänien, Liviu Dragnea, erwog am Samstag erstmals die Möglichkeit, die heftig kritisierte Lockerung des Anti-Korruptionsgesetzes zurückzunehmen. Dragnea sagte dem rumänischen Nachrichtenportal DC News, er habe die Absicht, eine Lösung vorzuschlagen und hoffe, dass sein Parteifreund von der PSD, Ministerpräsident Sorin Grindeanu, sie annehmen werde.

Der rumänische Politologe Cristian Parvulescu äußerte die Einschätzung, dass "keine Regierung solchen Demonstrationen standhalten" könne. Die rumänische Führung habe ihre "Legitimität verloren". Die Rumänen hätten ihrerseits verstanden, dass sie sich "rasch mobilisieren müssen, um die Demokratie zu verteidigen".