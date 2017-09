Erpresser droht mit vergifteten Lebensmitteln

Ein Erpresser droht damit, bundesweit Lebensmittel zu vergiften. In Friedrichshafen wurde nach einem Hinweis des unbekannten Täters vergiftete Babynahrung gefunden, wie die Ermittler am Donnerstag in Konstanz mitteilten. Sie fahnden öffentlich nach einem Verdächtigen, der die Gläser in die Geschäfte gebracht haben soll. Die Behörden riefen Kunden auf, beim Einkauf auf mögliche Manipulationen an Waren zu achten.

Der Erpresser fordert laut Polizei und Staatsanwaltschaft von mehreren Handelskonzernen einen niedrigen zweistelligen Millionenbetrag. Er droht demnach damit, ansonsten in Lebensmittel- und Drogeriemärkten im In- und Ausland Produkte zu hinterlassen, "die mit einer unter Umständen tödlich wirkenden giftigen Substanz in flüssiger oder fester Form kontaminiert sind".

Die Behörden nähmen diese Drohung "sehr ernst", erklärten die Polizei Konstanz, die Staatsanwaltschaft Ravensburg und das baden-württembergische Verbraucherschutzministerium. Sie begründeten dies vor allem damit, dass sie nach einem Hinweis des Täters in Friedrichshafen in Geschäften fünf mit Ethylenglykol vergiftete Gläser Babynahrung fanden.

Bei Erwachsenen seien 30 Milliliter davon gesundheitsgefährend, hundert Milliliter seien hochproblematisch, sagte Petra Mock vom baden-württembergischen Verbraucherschutzministerium. Eine Vergiftung könne aber medizinisch gestoppt werden und müsse daher nicht tödlich sein.

Das Fahndungsfoto des etwa 50 Jahre alten Verdächtigen stammt von einer Überwachungskamera in einem der betroffenen Märkte. Es handle sich mit "sehr großer Wahrscheinlichkeit" um den Mann, der die Gläser in die Geschäfte in Friedrichshafen gebracht habe, sagte Polizeivizepräsident Uwe Stürmer. Es müsse davon ausgegangen werden, "dass wir einen sehr skrupellosen Täter verfolgen".

Der oder die unbekannten Täter nannten laut den Ermittlern aber in ihrem Erpresserschreiben keine konkreten Produkte. Die Warnung vor vergifteten Lebensmitteln dürfe nicht auf Babynahrung beschränkt bleiben, sagte Stürmer. Es werde zudem damit gedroht, bundes- oder auch europaweit vergiftete Produkte in den Handel zu bringen.

Die Ermittler baten Kunden, beim Kauf von Produkten auf mögliche Manipulationen zu achten. "Es besteht aber kein Anlass zu Panik und Hysterie", sagte Stürmer. Die Behörden rieten dazu, auf Beschädigungen an Produktverpackungen zu achten und das Geschäft darüber gegebenenfalls zu informieren.

Bei Gläsern sollen Kunden demnach unter anderem darauf achten, ob der normalerweise vorhandene Unterdruck vorhanden ist. Dieser lässt sich daran erkennen, dass der Deckel nach innen gewölbt und beim Öffnen ein Knacken zu hören ist.

Die von der Erpressung betroffenen Unternehmen wollten die Ermittler nicht nennen. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sind mehrere große Handelskonzerne und Drogeriemarktketten betroffen. Auch die genaue Summe, die der Erpresser fordert, nannten die Behörden nicht. In Medienberichten war von zehn Millionen Euro die Rede.