Erste ausländische Löschflugzeuge kommen Israelis im Kampf gegen Brände zu Hilfe

Im Kampf gegen dutzende heftige Brände in Israel sind am Freitag erste ausländische Löschflugzeuge zum Einsatz gekommen. Die EU aktivierte auf Anfrage Israels ihren Zivilschutz. Der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Emmanuel Nahschon, sprach der internationalen Gemeinschaft die "tiefe" Dankbarkeit des Landes aus. Hunderte Menschen mussten in der Nacht aus einem Dorf nahe Jerusalem in Sicherheit gebracht werden.

Wegen der seit vier Tagen wütenden Feuer aktivierte Brüssel auf Bitten Israels den Mechanismus des EU-Zivilischutzes. Danach wird Spanien vier Löschflugzeuge entsenden, Frankreich bot zwei weitere sowie einen Erkundungsflieger an. Die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini erklärte, die EU stehe in engem Kontakt mit Israel, um weitere Hilfen zu mobilisieren, wenn dies notwendig werden sollte.

Zudem hatten unter anderem Russland, die Türkei sowie mehrere Mittelmeer-Anrainer wie Italien und Griechenland Löschflugzeuge zugesagt. Die ersten waren bereits am Freitagmorgen im Einsatz. Auch die Palästinensische Autonomiebehörde schickte 41 Feuerwehrleute sowie acht Löschfahrzeuge nach Haifa im Norden sowie nach Beit Meir im Zentrum des Landes.

Der gesamte Sektor von Beit Meir nahe Jerusalem sei in der Nacht zu Freitag geräumt worden, "vielleicht 400" Menschen seien weggebracht worden, sagte der israelische Polizeisprecher Micky Rosenfeld der Nachrichtenagentur AFP. Beit Meir ist eine religiöse, genossenschaftlich organisierte Siedlung in den Bergen westlich von Jerusalem.

Ein Mensch sei festgenommen worden, er habe "sehr wahrscheinlich" mit dem Brand zu tun, sagte Rosenfeld weiter. Die israelischen Behörden vermuten, dass zumindest ein Teil der Feuer, die seit vier Tagen vor allem bei der Küstenstadt Haifa wüten, auf Brandstiftung zurückgehen. Am Freitagmorgen meldete die Polizei einen neuen Brandherd in Kirjat Gat südlich von Tel Aviv.

In Haifa verbrachten tausende Menschen die Nacht nicht in ihren Häusern. Am Donnerstag waren rund 60.000 Menschen in der drittgrößten Stadt des Landes vor den Feuern in Sicherheit gebracht worden. Nach Behördenangaben wurden sowohl Wohnhäuser als auch öffentliche Einrichtungen wie Schulen und Universitäten, aber auch Gefängnisse evakuiert.

Am Freitagmorgen sagte Polizeisprecher Rosenfeld, die Lage sei inzwischen "unter Kontrolle". "Aber die Dinge können sich ändern und sich entwickeln, während wir hier reden."

In den am meisten betroffenen Vierteln von Haifa waren am Freitag zahlreiche Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungskräfte im Einsatz, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die in Sicherheit gebrachten Einwohner dürften vorerst nicht zurück in ihre Häuser, sagte eine Polizeisprecherin.

Grund für die Feuer sind eine anhaltende Dürre und starke Winde. Die Polizei ermittelt aber auch wegen Brandstiftung. Der Minister für öffentliche Sicherheit, Gilad Erdan, machte am Donnerstag politisch motivierte Brandstifter für die Feuersbrunst verantwortlich. Bildungsminister Naftali Bennett erklärte, die Feuer könnten nicht von Juden gelegt worden sein. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu kündigte an, jede Brandstiftung als "Terrorakt" zu verfolgen.

Vertreter der israelischen Araber wiesen Unterstellungen, jemand aus ihrer Gemeinschaft habe gezündelt, dagegen als rassistisch zurück. Der israelische Oppositionschef Isaac Herzog warnte angesichts der Verdächtigungen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk davor, "Öl ins Feuer zu gießen".