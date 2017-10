Erste große Jamaika-Sondierungsrunde begonnen

CDU, CSU, Grüne und FDP sind zu ihrer ersten gemeinsamen Runde zusammengekommen, um über die Bildung einer Koalition zu beraten. "Ich freue mich, dass es heute losgeht", sagte Bundeskanzlerin und CDU-Chefin Angela Merkel kurz vor Beginn der Beratungen am Freitag in Berlin. "Es wird sicherlich eine Vielzahl von Differenzen geben." Es gebe ihrem Eindruck nach aber den Willen, Gemeinsamkeiten zu finden.

"Es gibt auf meiner Seite durchaus die Bereitschaft, kreativ auch nachzudenken", fügte Merkel hinzu. Die vier Parteien müssten ausloten, ob sie eine Regierung bilden könnten, die Arbeitsplätze und Sicherheit schaffen könne. "Jetzt heißt es, ran an die Arbeit."

Der CSU-Vorsitzende Horst Seehofer sagte ebenfalls, er sei froh, dass die Sondierungen nun richtig losgingen. "Wir werden intensive Verhandlungen führen, wir wollen eine stabile Regierung für unser Land." Es müssten "ehrliche und präzise" Vereinbarungen getroffen werden.

Nun gingen die Sondierungen der vier Parteien über eine "Kleblatt"-Koalition los, sagte der FDP-Vorsitzende Christian Lindner. "Ein vierblättriges Kleeblatt könnte ein Glücksfall für Deutschland sein, ist allerdings sehr selten." Die Parteien gingen nun auf die Suche nach einer solchen Konstellation. "Wir gehen sehr ernsthaft und konzentriert in diese Gespräche."

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt sagte, eine Jamaika-Regierung müsse sich für Klimaschutz und gegen Kinderarmut einsetzen. Es müsse nun geschaut werden, ob am Ende alle "den Tisch verlassen können mit dem Gefühl, dass es gemeinsam trägt für vier Jahre", sagte Grünen-Chef Cem Özdemir.

In den vergangenen Tagen hatten die möglichen Partner einer Jamaika-Koalition bereits in verschiedenen Zusammensetzungen erste Gespräche geführt. Weitere Sondierungsgespräche in großer Runde sind für Dienstag und Donnerstag kommender Woche, für den 30. Oktober sowie den 1. und 2. November angesetzt.

Am nächsten Dienstag kommen die vier Parteien erst am Abend zusammen, denn tagsüber findet die konstituierende Sitzung des neuen Bundestages statt. Weitere Termine sollen im November folgen. Die Ergebnisse der Beratungen, die schriftlich festgehalten werden wollen, werden dann die Parteien zu bewerten haben.