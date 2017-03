Erste Pressekonferenz im US-Außenministerium seit Amtsantritt Trumps

Mit seiner ersten Pressekonferenz seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump hat das US-Außenministerium eine ungewöhnlich lange Phase weitgehenden Schweigens beendet. Der amtierende Außenamtssprecher Mark Toner sagte am Dienstag eingangs: "Es fühlt sich gut an, wieder zurück zu sein." Den anwesenden Journalisten dankte er für ihre Geduld in den mehr als sechs Wochen seit Trumps Amtseinführung am 20. Januar.

Angesichts von Spekulationen über einen möglichen Bedeutungsverlust des Außenamts unter Trump betonte Toner: US-Außenminister Rex Tillerson arbeite sehr eng mit dem Weißen Haus zusammen, sehr eng mit dem Präsidenten, "er spricht oft mit ihm". "Ich kann Ihnen versichern, dass die Stimme des Ministers oder die Stimme des Außenamts laut und deutlich in den politischen Diskussionen zu vernehmen ist", sagte Toner.

Seit Trumps Amtsantritt war der Eindruck entstanden, dass die US-Außenpolitik vorwiegend von Trump selbst und seinem Beraterstab im Weißen Haus gesteuert wurde. Zugleich mied der neue Außenminister Tillerson seit seiner Amtseinführung, für die der Senat erst Anfang Februar grünes Licht gegeben hatte, die Medien und musste sich mit Budgetkürzungen auseinandersetzen. Zudem sind weiterhin zahlreiche Stellen im Außenamt unbesetzt.

Unter außenpolitischen Gesichtspunkten beantwortete Toner anschließend vor allem Fragen zu Trumps neuem Einreisedekret, Nordkoreas jüngstem Raketentest und zum Atomprogramm des kommunistischen asiatischen Landes, zu den Beziehungen der USA zu China und der Haltung Washingtons zur israelischen Siedlungspolitik.

Toner verteidigte den neuen überarbeiten Einreisebann als notwendige Sicherheitsmaßnahme. Er werde wieder aufgehoben, sobald es ein System gebe, das garantiere, dass in die USA einreisende Ausländer keine Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellten, sagte der Sprecher.

Trump hatte das neue Einreisedekret am Montag unterzeichnet. Geplant ist nun, Bürgern aus sechs Ländern für 90 Tage die Einreise zu verwehren. Auch soll ein 120-tägiger Einreisestopp für sämtliche Flüchtlinge gelten. Durch vereinzelte Abmilderungen und präzisere Formulierungen soll dieser Erlass nun im Gegensatz zum ersten Anlauf Ende Januar möglichen Klagen standhalten.