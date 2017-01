Erster Tag der Syrien-Konferenz in Astana endet ohne greifbares Ergebnis

Der erste Verhandlungstag der Syrien-Konferenz in der kasachischen Hauptstadt Astana hat keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Dies teilten Vertreter der syrischen Regierung und ein Sprecher der Rebellen am Montagabend am Verhandlungsort mit. Direkte Gespräche mit der Regierungsdelegation lehnten die Aufständischen ab. Am Dienstag sollen die Verhandlungen über eine Durchsetzung der brüchigen Waffenruhe in Syrien fortgesetzt werden.

Nur zur offiziellen Eröffnung der Konferenz kamen die beiden Delegationen in einem Saal im Luxushotel Rixos in Astana zusammen und nahmen an einem großen kreisförmigen Tisch Platz. Die Rebellen entschieden jedoch in letzter Minute, nicht direkt mit den Vertretern der syrischen Regierung zu verhandeln. Zur Begründung sagte Rebellensprecher Jehja al-Aridi, dass sich die syrische Regierung bislang nicht an die am 30. Dezember unter russisch-türkischer Vermittlung beschlossene Waffenruhe halte.

Die Verhandlungen in Astana finden unter Vermittlung Russlands, der Türkei und des Iran statt. Die Rebellen trafen sich am Montag mit türkischen Vertretern, dem russischen Unterhändler und der Delegation der UNO. Al-Aridi sprach von einem "langen und produktiven Austausch". Moskau und Teheran stehen im Syrien-Konflikt an der Seite der Führung in Damaskus, während die Türkei oppositionelle Kräfte im Kampf gegen Dschihadisten unterstützt. Für Dienstag sind laut al-Aridi erneut indirekte Verhandlungen über die Feuerpause in Syrien vorgesehen.

Beide Konfliktparteien hatten bereits in ihren Eröffnungsreden betont, dass es ihnen vor allem um eine Stärkung der Ende Dezember vereinbarten Waffenruhe gehe. Diese ist zwar brüchig, führte aber insgesamt zu einem Rückgang der Gewalt im Bürgerkriegsland, in dem seit Beginn des Krieges mehr als 310.000 Menschen getötet wurden.

Für den Fall eines Scheiterns der Konferenz drohten die Rebellen eine Wiederaufnahme der Kämpfe an. Wenn die Verhandlungen scheiterten, "werden wir leider keine andere Wahl haben als die Kämpfe fortzusetzen", sagte Rebellensprecher Ossama Abu Seid der Nachrichtenagentur AFP.

Für die bewaffnete Opposition sitzen Vertreter von mehr als einem dutzend Rebellengruppen in Astana am Verhandlungstisch. Verhandlungsführer der Regierungsgegner ist Mohammed Allusch von der islamistischen Rebellengruppe Dschaisch al-Islam. Die Regierungsdelegation wird vom syrischen UN-Botschafter Baschar al-Dschaafari geleitet.

Allusch verlangte ein "Einfrieren der Militäraktionen" in Syrien und einen besseren Zugang für humanitäre Hilfe. Dschaafari wiederum betonte die Notwendigkeit eines "politischen Prozesses" für eine Beilegung des Konfliktes und eine strikte Trennung zwischen den Aufständischen sowie den Dschihadistenmilizen Islamischer Staat (IS) und Fateh al-Scham.

Auch der UN-Sondergesandte Staffan de Mistura nimmt an der Konferenz in Astana teil. Er schlug einen "Überwachungsmechanismus" für die Waffenruhe in Syrien vor. Es sei jede Initiative zu begrüßen, die das Vertrauen zwischen den Konfliktparteien stärke.

Formelle Friedensverhandlungen für Syrien unter der Schirmherrschaft der UNO sind für Februar in Genf geplant. In Berlin bezeichnete Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) die Gespräche in Astana entsprechend als "Zwischenschritt".