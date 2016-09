Erster UN-Gipfel zum Thema Migration in New York

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon eröffnet am Montag in New York den ersten UN-Gipfel zum Thema Migration. Dazu werden Vertreter aus mehr als 150 Staaten erwartet. Bei der Plenarsitzung spricht unter anderen UN-Flüchtlingskommissar Filippo Grandi. Am Ende des Tages soll durch die UN-Vollversammlung ein Erklärungstext angenommen werden, mit dem der Schutz von Flüchtlingen und Migranten weltweit gestärkt werden soll.

Mit der Erklärung soll nach Angaben der Diakonie Katastrophenhilfe "umfassend, grundsätzlich und gemeinsam auf große und lang andauernde Fluchtbewegungen" reagiert werden. Weltweit gibt es 65 Millionen Vertriebene, 21 Millionen von ihnen sind auf der Flucht vor Verfolgung, Armut oder Konflikten wie dem Bürgerkrieg in Syrien, durch den bereits 300.000 Menschen starben.