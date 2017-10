Erstes Gespräch zwischen SPD und Grünen in Niedersachsen für Dienstag anberaumt

Nach der Landtagswahl in Niedersachsen will die SPD mit ihrem Ministerpräsidenten Stephan Weil am Dienstag kommender Woche mit den Gesprächen über eine Regierungsbildung beginnen. Für diesen Tag sei ein erstes Treffen mit den Grünen geplant, sagte ein Parteisprecher am Mittwoch in Hannover. Der weitere Ablauf der Sondierungen steht demnach derzeit allerdings noch nicht fest.

In Niedersachsen steht nach der Landtagswahl vom Sonntag eine schwierige Regierungsbildung an. Die SPD gewann die Wahl zwar klar, für eine Fortsetzung der seit 2013 amtierenden rot-grünen Regierung reicht es jedoch nicht. Möglich sind angesichts der Mehrheitsverhältnisse nur eine große Koalition aus SPD und CDU sowie Dreierbündnisse der großen Parteien mit Grünen und FDP.

Die SPD will nach eigenen Angaben auch mit CDU und FDP über die mögliche Bildung einer Regierung sprechen. Alle Optionen stoßen bei den Beteiligten aber auf Widerstand. Die FDP schließt ein Zusammengehen mit SPD und Grünen zu einer Ampelkoalition aus. Teilweise massive wechselseitige Vorbehalte gibt es auch zwischen CDU und SPD sowie zwischen CDU, Grünen und FDP.