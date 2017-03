Erstes Konzert in Riad seit Jahrzehnten begeistert saudiarabisches Publikum

In Saudi-Arabiens Hauptstadt Riad hat es erstmals seit fast 30 Jahren ein Konzert gegeben. Die beliebten Sänger Rasched al-Madsched und Mohammed Abdu begeisterten am Donnerstagabend rund 2000 ausschließlich männliche Zuschauer mit Live-Musik. "Das hat uns sehr gefehlt", sagte der 31-jährige Bankangestellte Dschamal al-Onsi.

Obwohl die Männer wie meistens in Saudi-Arabien unter sich blieben, gilt das Konzert als Fortschritt. In der Hauptstadt wurden Anfang der 90er Jahre öffentliche Musikveranstaltungen verboten. Inzwischen bemüht sich die Regierung aber darum, dem Volk mehr Möglichkeiten der Unterhaltung zu bieten - ungeachtet des Widerstands konservativer religiöser Kräfte.

Für eine Eintrittskarte mussten die Zuschauer umgerechnet zwischen 125 und 630 Euro hinlegen - dennoch war das Konzert ausverkauft. "Wir haben alle Tickets innerhalb von 30 Minuten verkauft", sagte Habib Rahal vom Veranstalter Rotana Music.

Das Publikum war vollkommen beeindruckt. Ein Mann blickte mit offenem Mund Richtung Bühne und sog die Worte al-Madscheds förmlich auf, andere riefen "Rasched, Rasched" und wagten ein paar Tanzschritte. Während al-Madscheds Musik in die Pop-Richtung geht, singt Abdu patriotische oder romantische Lieder. Er spricht damit aber offenbar auch ein jüngeres Publikum an: Abdu "singt auch für meine Generation", sagte der 21-jährige Student Abdelasis al-Schudajjid. "Ich lerne alle seine Lieder auswendig".

In Saudi-Arabien ist die Hälfte der Bevölkerung jünger als 25 Jahre alt. Der Druck auf die saudiarabische Führung, den jungen Bürgern Abwechslung zu bieten, ist in den vergangenen Jahren durch den Einfluss der sozialen Netzwerke gewachsen. 2015 startete die Regierung das Programm "Vision 2030" für wirtschaftliche und soziale Reformen, außerdem wurde eine Behörde eingerichtet, die kulturelle Veranstaltungen fördern soll.

Im Oktober hatte es in einer Universität in Riad ein Hip-Hop-Konzert gegeben, das Begeisterungsstürme auslöste. Abdu trat im Januar in Dschiddah auf, es war das erste Konzert in der Wirtschaftsmetropole in sieben Jahren.

Konzertveranstalter Rahal verwies darauf, dass viele Saudiaraber in die Golfstaaten reisen müssen, um sich zu amüsieren. "Warum also nicht im Land bleiben?"