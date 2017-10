Erstes Sondierungstreffen für Jamaika-Koalition nach rund fünf Stunden beendet

Fünf Stunden lang haben Union, FDP und Grüne am Freitagabend erstmals in großer Runde die Chancen für eine Jamaika-Koalition ausgelotet. Nach dem Auftakt der Sondierungsverhandlungen sehen CDU und CSU Differenzen besonders bei der inneren Sicherheit und der Zuwanderung. Es gebe eine Fülle von Themen, "wo es noch ein gutes Stück des Weges ist", sagte CDU-Generalsekretär Peter Tauber. "Zum Beispiel, wenn wir über das Thema Sicherheitsgesetze reden."

CSU-Generalsekretär Andreas Scheuer sagte nach den Beratungen, die Gespräche seien sachlich, aufgeräumt und sehr konzentriert gewesen. Es sehe aber noch "große Abstände" etwa bei dem Thema Zuwanderung. Es gehe aus Sicht der CSU darum, die Zuwanderung nachhaltig zu begrenzen. Von den 8500 Kilometern bis Jamaika seien etwa 75 Kilometer zurückgelegt.

Größere Abstände zwischen den Parteien gebe es auch beim Thema Wirtschaft, Verkehr und Mobilität der Zukunft, so der CSU-Generalsekretär. Seine Partei wolle den Industriestandort Deutschland nicht gefährden. Hier seien bei den Verhandlungen "große Herausforderungen zutage getreten".

Bundeskanzlerin Angela Merkel ( CDU) sagte vor Beginn der Beratungen: "Es gibt auf meiner Seite durchaus die Bereitschaft, kreativ auch nachzudenken." Die vier Parteien müssten ausloten, ob sie eine Regierung bilden könnten, die Arbeitsplätze und Sicherheit schaffen könne. "Jetzt heißt es, ran an Arbeit." CSU-Chef Horst Seehofer betonte vor den Gesprächen den Willen, zügig zu verhandeln: "Sorgfalt und Zügigkeit schließen sich nicht aus."

An der großen Runde der Sondierungsverhandlungen nehmen rund 50 Politiker der vier Parteien teil. In der kommenden Woche wollen CDU, CSU, FDP und Grüne in vertiefte Beratungen einsteigen und mit den Themen Haushalt, Steuern, Finanzen und Europa beginnen.

FDP-Generalsekretärin Nicola Beer sagte nach Abschluss der ersten Sondierungsrunde, die Gespräche hätten gezeigt, dass "es Schnittmengen gibt, dass es aber auch große Unterschiede gibt". Auch sie nannte mit der von der FDP abgelehnten Vorratsdatenspeicherung ein strittiges Thema aus dem Bereich Sicherheitspolitik. Alles in allem sei die Runde aber "ein guter Auftakt gewesen".

"Der große Donner ist ausgeblieben", beschrieb Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner die Beratungen. Nun müsse vertieft in die Themen eingestiegen werden. Die Grünen wollten beim Thema Haushalt und Finanzen darauf pochen, dass in Gerechtigkeit investiert werde, sagte Kellner. Eine gute Nachricht sei, dass alle Parteien an den Zielen des Pariser Klimaabkommens festhalten wollten.

Die Runde war die erste, an denen Vertreter aller Parteien teilnehmen. In den vergangenen Tagen hatten CDU, CSU, FDP und Grünen bereits in kleineren Runden die Chancen auf die Bildung eines Jamaika-Bündnisses ausgelotet. Für Dienstag ist das nächste Treffen angesetzt.

Die Bildung der ersten Jamaika-Koalition auf Bundesebene gilt wegen der zum Teil großen inhaltlichen Differenzen als schwierig. Zugleich ist das Bündnis derzeit die einzige mögliche Option, weil die SPD die Koalition mit der Union nicht fortsetzen und in die Opposition gehen will.