Erstmals seit 40 Jahren oberste Ränge des Kolosseums in Rom wieder geöffnet

Erstmals seit 40 Jahren können Besucher bald wieder auf die obersten Ränge des Kolosseums in Rom steigen. Italiens Kulturminister Dario Franceschini stellte am Dienstag die renovierten Ränge IV und V des Kolosseums vor. Vom vierten Rang aus konnten in der Römerzeit Händler und Kleinbürger den Kämpfen der Gladiatoren zuschauen, auf dem letzten Rang durfte der "Pöbel" kostenlos Platz nehmen, wie die Direktorin des Monuments, Rosella Rea, sagte.

Dieser biete heute als Aussichtsterrasse einen "unglaublichen Blick in das Innere des Kolosseums und auf ganz Rom", schwärmte Franceschini. Ab dem 1. November sind die höchsten Ränge öffentlich zugänglich. Aus Sicherheitsgründen werden jedoch nur kleine Gruppen mit 25 Besuchern und einem Führer zugelassen.

Das von 72 bis 80 nach Christus erbaute Amphitheater ist das bekannteste Monument in Italien. Allein im vergangenen Jahr hatte es 7,4 Millionen Besucher. Im selben Jahr wurde seine aufwändige Restaurierung abgeschlossen.